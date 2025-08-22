Guerra arancelaria
Canadá levantará parte de los aranceles de represalia impuestos contra EEUU para facilitar un acuerdo con Trump

Según fuentes conocedoras, Carney eliminará los gravámenes del 25 % para las mercancías estadounidenses que cumplan los estándares del acuerdo tripartito de libre comercio USMCA, firmado por EE.UU., México y Canadá. No obstante, Ottawa probablemente mantendrá los aranceles del 25 % para el acero y el aluminio, así como para sus automóviles.
(Foto de ARCHIVO) 16 June 2025, Canada, Kananaskis: Canadian Prime Minister Mark Carney welcomes US President Donald Trump, at the Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge, ahead of the G7 leaders' summit in Kananaskis. Photo: Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa 16/6/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Carney y Trump, en junio. Foto: Europa Press.
Canadá levantará los aranceles de represalia impuestos sobre una larga lista de importaciones procedentes de Estados Unidos como gesto de buena voluntad para con la Administración Trump, según ha informado 'Bloomberg'.

Las fuentes consultadas por el medio han apuntado a que el Gobierno de Mark Carney hará el anuncio este mismo viernes y eliminará los gravámenes del 25 % para las mercancías estadounidenses que cumplan los estándares del acuerdo tripartito de libre comercio USMCA, firmado por EE.UU., México y Canadá.

No obstante, Ottawa probablemente mantendrá los aranceles del 25 % para el acero y el aluminio de su vecino sureño, así como para sus automóviles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también castiga las compras al extranjero de estos productos.

La medida también tiene por objeto preparar el terreno para la revisión del USMCA, que se espera que comience en los próximos meses.  Personas cercanas al asunto han explicado que estas bajadas arancelarias pretenden hacer hincapié en la importancia de dicho tratado para Canadá.

Trump ha reaccionado ya a la noticia: "Está eliminando sus aranceles de represalia, lo cual me parece muy bien. Y pronto tendremos otra llamada. Sí, tuvimos una llamada muy positiva", ha explicado hoy el presidente estadounidense el Despacho Oval en referencia a la ya mantenida entre ambos líderes.

Por otra parte, el republicano ha defendido la conveniencia de su programa arancelario por cuanto hace que "todo el mundo respete" a Estados Unidos y porque le permitirá levantar 4 billones de dólares (3,41 billones de euros) en ingresos para reducir el déficit.

