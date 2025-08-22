Muga-zergen gerra
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Kanadak AEBren aurka errepresalia gisa ezarritako muga-zergen zati bat kenduko du, Trumpekin akordioa errazteko

Gaia gertutik jarraitzen duten iturrien arabera, Carneyk % 25eko zergak kenduko ditu AEBk, Mexikok eta Kanadak sinatutako USMCA merkataritza libreko hiruko akordioaren estandarrak betetzen dituzten Estatu Batuetako merkantzientzat. Hala ere, Ottawak % 25eko muga-zergak mantenduko ditu altzairu eta aluminioarentzat, baita autoentzat ere.

(Foto de ARCHIVO) 16 June 2025, Canada, Kananaskis: Canadian Prime Minister Mark Carney welcomes US President Donald Trump, at the Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge, ahead of the G7 leaders' summit in Kananaskis. Photo: Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa 16/6/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Carney eta Trump, ekainean. Argazkia: Europa Press.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

 

AEBtik Kanadara sartzen diren inportazio-gai zerrenda luze baten gainean errepresalia gisa ezarritako muga-zergak kenduko ditu, Trumpekiko borondate oneko keinu gisa, 'Bloomberg' hedabideak jakinarazi duenez.

Hedabidearen arabera, Mark Carneyren Gobernuak ostiral honetan bertan egingo du iragarpena, eta AEBk, Mexikok eta Kanadak sinatutako USMCA merkataritza libreko hiruko akordioaren estandarrak betetzen dituzten merkantzia estatubatuarren gaineko % 25eko kargak kenduko ditu.

Hala ere, Ottawak ziur aski % 25eko muga-zergak mantenduko ditu AEBko altzairu eta aluminioarentzat, baita automobilentzat ere. Donald Trump AEBko presidenteak ere zigortu egiten du produktu horiek atzerrian erostea.

Neurriaren helburua da, halaber, USMCAren berrikuspena datorrenerako, giroa prestatzea, datozen hilabeteetan hastea espero baita berrikuspen hori. Gaiar gertutik jarraitzen dutenek azaldu dutenez, muga-zergen jaitsiera honek erakusten du zein neurrarino den garrantzitsua itun hori Kanadarentzat. 

Trumpek erantzun dio dagoeneko albisteari: "Errepresalia muga-zergak kentzen ari da, eta hori oso ondo iruditzen zait. Eta laster beste dei bat izango dugu. Bai, oso dei positiboa izan genuen", azaldu du gaur Bulego Obaletik, bi buruzagien artean orain gutxi izandako dei bati erreferentzia eginez.

Bestalde, errepublikanoak muga-zergen programaren komenigarritasuna defendatu du, mundu guztiak AEB "errespetatzea" eragiten duelako eta defizita murrizteko 4 bilioi dolar (3,41 bilioi euro) altxatzea ahalbidetuko diolako.

Kanada Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Ekonomia Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu