Trump evita en apelación una multa millonaria dictada contra él tras ser condenado por fraude
Una corte de apelación de Nueva York ha invalidado la multa de 454 millones de dólares impuesta en 2024 al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a otros acusados en el caso por fraude civil en su empresa.
Los jueces consideran que la penalización, "que ordena a los acusados pagar casi 500 millones de dólares al estado de Nueva York, es una multa excesiva”.
Los magistrados mantienen, no obstante, las medidas cautelares impuestas por el juez Arthur Engoron para "limitar la cultura empresarial" de la Organización Trump, declarada responsable de inflar su patrimonio para obtener préstamos favorables y otros beneficios financieros.
La Corte Suprema de Manhattan limitó en febrero de 2024 la capacidad de Trump de hacer negocios en el estado de Nueva York durante los próximos tres años, además de la astronómica multa como líder de la Organización Trump, que finalmente ha sido anulada.
