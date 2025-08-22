Trumpek 450 bat milioi dolarreko isuna saihestu du apelazioan, iruzur egitea leporatuta zigortu ostean
Alabaina, Trump Erakundearen "enpresa-kultura mugatzeko" ezarritako kautelazko neurriak mantendu dituzte magistratuek. Ondarea puzteaz akusatuta dago, mailegu mesedegarriak eta bestelako finantza-onura batzuk lortzeko helburuarekin.
New Yorkeko apelazio gorte batek bertan behera utzi du Donald Trump AEBko presidenteari 2024an ezarritako 454 milioi dolarreko isuna, baita beste akusatu batzuei ere, enpresan iruzur zibila egitea leporatuta.
Epaileek uste dute "gehiegizko isuna" dela akusatuei New Yorkeko estatuari ia 500 milioi dolar ordaintzea agintzen diena.
Hala ere, magistratuek mantendu egin dituzte Trump Erakundearen "enpresa-kultura mugatzeko" Arthur Engoron epaileak ezarritako kautelazko neurriak. Hain zuzen ere, ondarea puzteaz akusatuta daude, mailegu mesedegarriak eta bestelako finantza-onura batzuk lortzeko helburuarekin.
Manhattango Gorte Gorenak 2024ko otsailean mugatu egin zuen Trumpek datozen hiru urteetan New Yorkeko estatuan negozioak egiteko ahalmena, eta orduantxe ezarri zion AEBko presidenteari 454 milioi dolarreko isuna, Trump Erakundeko buruzagi gisa.
