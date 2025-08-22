EE. UU.
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Una jueza prohíbe el ingreso de nuevos migrantes en el 'Alcatraz de los Caimanes'

La magistrada Kathleen Williams ha ordenado, además, la retirada de parte de la infraestructura del centro en los próximos 60 días.
(Foto de ARCHIVO) August 3, 2025, Ochopee, Florida, USA: A newly placed sign to mark the detention camp called 'Alligator Alcatraz' Europa Press/Contacto/Dave Decker 03/8/2025
Una señal recientemente instalada en las inmediaciones del centro de detención para migrantes. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Epaile batek migratzaile berriak 'Alcatraz de los Caimanes' en sartzea debekatu du
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Una jueza federal de Florida ha ordenado este jueves al centro de detención para migrantes conocido como 'Alligator Alcatraz' por los caimanes de la zona de los Everglades donde se encuentra, impedir el ingreso de nuevas personas y la retirada, en un plazo de 60 días, de parte de su infraestructura.

La magistrada Kathleen Williams, quien ya paralizó temporalmente sus obras de ampliación a principios de agosto, ha prohibido así el alojamiento de más detenidos al margen de los que ya acoge el centro así como instalar cualquier infraestructura adicional al aeropuerto abandonado donde se encuentra el centro.

En este sentido, ha estipulado además que "todos los generadores, gas, aguas residuales y otros recipientes para desechos y residuos" que se agregaron a las instalaciones deben retirarse dentro de los 60 días posteriores a la orden.

Este fallo preliminar responde así una demanda presentada por grupos ambientalistas e indígenas ante las posibles implicaciones medioambientales de una construcción convertida en símbolo de las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La zona de Everglades es una región rica en humedales y con presencia de numerosas especies animales como las caimanes que dan nombre a las instalaciones, construidas en torno a una pista de aterrizaje de entrenamiento para pilotos ya prácticamente en desuso de 3400 metros que forma parte de un enclave de 101 kilómetros cuadrados, situado a 70 kilómetros de Miami.

La Administración Trump quiere ampliarlas para hacer de ellas un referente dentro de su controvertida política migratoria, que pasa por acelerar las detenciones y las deportaciones de inmigrantes en situación irregular.

Estados Unidos Donald Trump Migración Internacional

Más noticias sobre internacional

Manifestación en Gaza
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Cientos de palestinos claman en ciudad de Gaza contra el desplazamiento: "Gaza es nuestra"

Anoche, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó al Ejército acortar los plazos para emprender la toma de la ciudad de Gaza, apremiando así el inicio de la invasión, aún en su etapa preliminar. Las estimaciones sitúan en cerca de un millón de personas en la ciudad de Gaza, mientras que gran parte del resto de la población (de un total de 2,1 millones de personas) se hacinan en el sur del enclave.
Cargar más