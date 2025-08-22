Una jueza prohíbe el ingreso de nuevos migrantes en el 'Alcatraz de los Caimanes'
Una jueza federal de Florida ha ordenado este jueves al centro de detención para migrantes conocido como 'Alligator Alcatraz' por los caimanes de la zona de los Everglades donde se encuentra, impedir el ingreso de nuevas personas y la retirada, en un plazo de 60 días, de parte de su infraestructura.
La magistrada Kathleen Williams, quien ya paralizó temporalmente sus obras de ampliación a principios de agosto, ha prohibido así el alojamiento de más detenidos al margen de los que ya acoge el centro así como instalar cualquier infraestructura adicional al aeropuerto abandonado donde se encuentra el centro.
En este sentido, ha estipulado además que "todos los generadores, gas, aguas residuales y otros recipientes para desechos y residuos" que se agregaron a las instalaciones deben retirarse dentro de los 60 días posteriores a la orden.
Este fallo preliminar responde así una demanda presentada por grupos ambientalistas e indígenas ante las posibles implicaciones medioambientales de una construcción convertida en símbolo de las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La zona de Everglades es una región rica en humedales y con presencia de numerosas especies animales como las caimanes que dan nombre a las instalaciones, construidas en torno a una pista de aterrizaje de entrenamiento para pilotos ya prácticamente en desuso de 3400 metros que forma parte de un enclave de 101 kilómetros cuadrados, situado a 70 kilómetros de Miami.
La Administración Trump quiere ampliarlas para hacer de ellas un referente dentro de su controvertida política migratoria, que pasa por acelerar las detenciones y las deportaciones de inmigrantes en situación irregular.
