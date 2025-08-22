Epaile batek debekatu egin du 'Alligator Alcatraz' atxiloketa-zentroan migratzaile berririk sartzea
Floridako epaile federal batek 'Alligator Alcatraz' izeneko migratzaileak atxilotzeko zentroari agindu dio ostegun honetan pertsona berriak sartzea galarazteko eta, 60 eguneko epean, azpiegituraren zati bat kentzeko.
Kathleen Williams magistratuak, abuztuaren hasieran handitze-lanak aldi baterako geldiarazi zituenak, debekatu egin du, hala, atxilotu gehiago eramatea, zentroak dagoeneko hartzen dituenak baztertuta, bai eta zentroa dagoen aireportu abandonatuan beste edozein azpiegitura jartzea ere.
Ildo horretan, instalazioei erantsi zitzaizkien "sorgailu, gas, hondakin-ur eta hondakinetarako bestelako ontzi guztiak" agindua eman eta 60 eguneko epean kendu behar direla erabaki du.
Aurretiko epai horrek, beraz , Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentearen migrazio-politiken ikur bihurtutako eraikuntzak ingurumenean izan ditzakeen eraginen aurrean ingurumen-taldeek aurkeztutako helegiteari erantzuten dio.
Everglades eskualdea hezeguneetan aberatsa da, eta animalia-espezie ugari ditu, hala nola instalazioei izena ematen dieten kaimanak, pilotuak entrenatzeko lurreratzeko pista baten inguruan eraikiak. Pista horrek 3.400 metro ditu, eta Miamitik 70 kilometrora dagoen 101 kilometro koadroko enklabe baten parte da.
Trumpen Administrazioak instalazioak hedatu nahi ditu, bere migrazio-politika eztabaidagarrian erreferente izan daitezen. Politika horrek barne hartzen du, besteak beste, egoera irregularrean dauden etorkinen atxiloketak eta deportazioak azkartzea.
