Ucrania resalta su aspiración a una paz segura y justa en el mensaje por el Día de la Independencia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha felicitado este domingo a sus compatriotas por el Día de la Independencia con un mensaje emotivo en el que ha resaltado la aspiración a una paz justa, segura y duradera, frente a los mensajes más combativos en años anteriores.



En un vídeo grabado en el Maidán de Kiev, Zelenski ha enfatizado la unidad de todos los ucranianos, que no puede cambiar ninguna "ocupación temporal", pero no ha pronosticado una pronta liberación de los territorios bajo control ruso, en un momento en el que se parte de que Ucrania debería realizar concesiones territoriales como parte de unas futuras negociaciones de paz.



"Un día la distancia entre los ucranianos desaparecerá y estaremos de nuevo juntos como un país y una familia. Solo es cuestión de tiempo", ha prometido, en cambio, el presidente.



Zelenski ha advertido que Ucrania está en condiciones de devolver golpe por golpe los ataques rusos y dañar sus infraestructuras estratégicas si Rusia no se aviene a un alto el fuego. "Nadie nos puede prohibir estos ataques porque son de justicia", ha afirmado.



Pero, frente a la perspectiva cada vez más alejada de una victoria sobre el enemigo, ha bosquejado una ruta hacia una paz segura, una vez que Ucrania ya ha demostrado que ha podido resistir al "segundo mejor ejército del mundo" y que ha logrado defender con éxito su independencia.



El presidente ha enfatizado que no va a haber ningún compromiso vergonzoso para alcanzar la paz, sino que Kiev aspira a un acuerdo digno e integral que garantice la seguridad.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han felicitado a los ucranianos y han transmitido sus deseos para una Ucrania "libre, democrática e independiente", así como dentro de la Unión Europea (UE).



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha unido a las felicitaciones, con el deseo de que acabe la "matanza sin sentido" que representa la guerra contra Rusia.