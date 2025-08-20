Moscú rechaza las garantías de seguridad colectivas para Ucrania sin contar con Rusia

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha rechazado este miércoles las garantías de seguridad colectivas para Ucrania que no tengan en cuenta los intereses de Rusia en ese terreno.

"No podemos aceptar con que ahora se proponga resolver los asuntos de la seguridad colectiva sin Rusia. No saldrá bien", ha dicho Lavrov en rueda de prensa con su homólogo jordano, Ayman Safadi, en la que ha tachado dicha propuesta de "utopía".

En respuesta a una pregunta sobre garantías de seguridad para Kiev en forma de despliegue de tropas europeas y aviones estadounidenses, el jefe de la diplomacia rusa ha asegurado que Moscú defenderá sus "intereses legítimos con firmeza y rigor".

"Estoy seguro de que Occidente, y sobre todo Estados Unidos, entiende perfectamente que debatir seriamente cuestiones de seguridad sin Rusia es una utopía, un camino a ninguna parte", ha insistido.

Lavrov ha recordado que en abril de 2022 la propia Ucrania propuso a Rusia un acuerdo de paz que incluía la renuncia a la OTAN, es decir, la neutralidad, y a las armas nucleares.

Entonces, ha explicado, Moscú se mostró dispuesto a firmar un documento sobre garantías que incluyera a todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y también a otros países como Alemania o Turquía.

A su vez, ha calificado de "política de confrontación" la propuesta de un alto el fuego sin que los países occidentales suspendan los suministros de armas a Kiev, y se ha mostrado convencido de que Washington no apoyará tal posibilidad.

"La propuesta ucraniana significaba que estas garantías serían iguales. La seguridad de todas las partes interesadas, incluidos los vecinos de Ucrania, se garantizaría de forma igual e indivisible. Y la parte rusa apoyó en aquel momento ese enfoque", ha dicho.

Este martes, Lavrov rebajó las expectativas sobre una pronta reunión entre los líderes de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, al afirmar que las cumbres entre los jefes de Estados deben prepararse "minuciosamente".