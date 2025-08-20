Gerra Ukrainan
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Errusiaren interesak kontuan hartzen ez dituzten Ukrainarentzako segurtasun berme kolektiboak errefusatu ditu Moskuk

Sergei Lavrov Errusiako diplomaziaren buruak Kieverako segurtasun bermeei buruz egindako galderari erantzunez, Moskuk "bidezko interesak irmo eta zorrotz" defendatuko dituela ziurtatu du.
LAVROV-RUSIA-EFE.JPG
Sergei Lavrov Errusiako Atzerri ministroa artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Sergei Lavrov Errusiako Atzerri ministroak errefusatu egin ditu asteazken honetan Errusiaren interesak kontuan hartzen ez dituzten Ukrainarentzako segurtasun berme kolektiboak.

"Ezin dugu onartu orain segurtasun kolektiboaren auziak Errusia gabe konpontzea. Ez da ondo aterako", esan du Lavrovek prentsaurreko batean.

Kieverako segurtasun bermeei buruzko galdera bati erantzunez, Errusiako diplomaziaren buruak esan du Moskuk "bidezko interesak irmo eta zorrotz" defendatuko dituela.

"Ziur nago Mendebaldeak, eta batez ere Estatu Batuek, ondo baino hobeto ulertzen dutela segurtasun kontuak serioski eztabaidatzea Errusia gabe utopia bat dela, inora ez doan bidea", nabarmendu du.

Lavrovek gogoratu du 2022ko apirilean Ukrainak berak bake akordio bat proposatu ziola Errusiari, zeinetan, besteak beste, NATOri uko egiteko prest agertzen zen, hau da, neutraltasunari eta arma nuklearrei uko egiten zien.

Moskuk azaldu duenez, Segurtasun Kontseiluko kide iraunkor guztiak eta Alemania edo Turkia bezalako beste herrialde batzuk barne hartuko lituzkeen bermeei buruzko dokumentu bat sinatzeko prest agertu zen.

"Ukrainaren proposamenak berme horiek berdinak izango zirela esan nahi zuen. Alde interesatu guztien segurtasuna, Ukrainako bizilagunena barne, modu berdinean eta zatiezinean bermatuko zen. Eta Errusiak ikuspegi hori babestu zuen une hartan", esan du.

Astearte honetan, Lavrovek Vladimir Putin Errusiako buruzagiaren eta Volodimir Zelenski Ukrainako buruzagiaren arteko bilera bati buruzko itxaropenak murriztu zituen, estatuburuen arteko goi-bilerak "zehaztasun guztiekin" prestatu behar direla esanez.

Errusia Errusia-Ukraina gerra Ukrainako gerra Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu