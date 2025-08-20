Errusiaren interesak kontuan hartzen ez dituzten Ukrainarentzako segurtasun berme kolektiboak errefusatu ditu Moskuk
Sergei Lavrov Errusiako Atzerri ministroak errefusatu egin ditu asteazken honetan Errusiaren interesak kontuan hartzen ez dituzten Ukrainarentzako segurtasun berme kolektiboak.
"Ezin dugu onartu orain segurtasun kolektiboaren auziak Errusia gabe konpontzea. Ez da ondo aterako", esan du Lavrovek prentsaurreko batean.
Kieverako segurtasun bermeei buruzko galdera bati erantzunez, Errusiako diplomaziaren buruak esan du Moskuk "bidezko interesak irmo eta zorrotz" defendatuko dituela.
"Ziur nago Mendebaldeak, eta batez ere Estatu Batuek, ondo baino hobeto ulertzen dutela segurtasun kontuak serioski eztabaidatzea Errusia gabe utopia bat dela, inora ez doan bidea", nabarmendu du.
Lavrovek gogoratu du 2022ko apirilean Ukrainak berak bake akordio bat proposatu ziola Errusiari, zeinetan, besteak beste, NATOri uko egiteko prest agertzen zen, hau da, neutraltasunari eta arma nuklearrei uko egiten zien.
Moskuk azaldu duenez, Segurtasun Kontseiluko kide iraunkor guztiak eta Alemania edo Turkia bezalako beste herrialde batzuk barne hartuko lituzkeen bermeei buruzko dokumentu bat sinatzeko prest agertu zen.
"Ukrainaren proposamenak berme horiek berdinak izango zirela esan nahi zuen. Alde interesatu guztien segurtasuna, Ukrainako bizilagunena barne, modu berdinean eta zatiezinean bermatuko zen. Eta Errusiak ikuspegi hori babestu zuen une hartan", esan du.
Astearte honetan, Lavrovek Vladimir Putin Errusiako buruzagiaren eta Volodimir Zelenski Ukrainako buruzagiaren arteko bilera bati buruzko itxaropenak murriztu zituen, estatuburuen arteko goi-bilerak "zehaztasun guztiekin" prestatu behar direla esanez.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Zisjordanian asentamendu gehiago ezartzeko plana onartu du Israelek, Estatu palestinarraren “iruzurra ezabatzeko”
Palestinako Agintaritzak Nazioarteko Zuzenbidearen beste urraketa bat salatu du, eta zigorrak eta nazioarteko esku-hartzea eskatu ditu.
EITBk Evo Morales elkarrizketatu du
Boliviako presidente ohia hiri hurbilenetik bost ordura bizi da, hiru segurtasun perimetrok babestuta, bere aurkako atxilotze agindua saihesteko. Eneko Zuberogoitia EITBren korrespontsalak haren gotorlekura sartu eta Evo Morales elkarrizketatu ahal izan du.
Poloniako agintariek salatu dute drone militar bat erori dela herrialdearen ekialdean
Defentsa Ministerioak oraindik ezin izan du zehaztu muga zeharkatzea hanka-sartzea izan ote zen edo sabotaje ekintza bat egiteko erabili zuten.
Irlandako Kneecap taldeko rapero bat epaitu dute Londresen, Hezbollah babestea egotzita
Irlandako Kneecap rap taldearen ehunka jarraitzailek Liam Óg Ó hAnnaidh taldekidea hartu dute Londresko Westminster Auzitegian. Hezbollah talde terroristari babesa adieraztea leporatzen diote.
Putinen eta Zelenskiren arteko goi-bilera gauzatzeko elkarrizketak aurrera doaz
Oraindik zehazteke dagoen leku eta egun batean, hitzorduak gero eta egingarriagoa dirudi. Izan ere, baliteke bi agintariak Genevan edo Budapesten biltzea. Testuinguru horretan, Errusiari zigor gehiago ezartzeko lanean ari da Europa.
Alvaro Uribe presidente ohia berehala aske uzteko agindu du Bogotako Auzitegi Nagusiak
Hala, Kolonbiako presidente ohia aske egongo da bigarren auzialdian epaiaren aurkako apelazioa ebazten den bitartean. 12 urteko espetxe-zigorra ezarri zioten, eroskeria leporatuta.
Gaza azken urteetako gatazkarik hilgarriena bihurtu da langile humanitarioentzat
NBEk salatu duenez, langile humanitarioen aurkako erasoen aurrean erabateko zigorgabetasuna dago, eta nazioarteko komunitatearen geldotasuna eta apatia salatu ditu.
Netanyahuk antisemitismoa elikatzea leporatu dio Macroni, Palestinako Estatua onartzeagatik
Eliseoak Israelgo lehen ministroaren hitzak "okerrak eta zitalak" direla eta "erantzunik gabe geratuko ez" direla esan du.
Pakistanen 700 pertsona baino gehiago hil dira uholdeen ondorioz, eta dozenaka desagertu daude
Montzoiaren denboraldia hasi zenetik, 706 pertsona hil dira Pakistanen izandako euriteen ondorioz, azken datu ofizialen arabera. Shehbaz Sharif lehen ministroak kaltetutako zonaldeak babesteko konpromisoa hartu du, eta bere kabineteko kideek hilabeteko soldata emango dutela iragarri du, sorospen lanak finantzatzeko.