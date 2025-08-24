Ukrainak bake seguru eta justua aldarrikatu du Independentziaren Eguneko mezuan
Volodímir Zelenski Ukrainako presidenteak bere herrikideak zoriondu ditu igande honetan Independentzia Egunaren harira, eta mezu hunkigarri batekin, aurreko urteetako mezu borrokalariak baztertuta, bake justu, seguru eta iraunkorra nahi duela aldarrikatu du.
Kieveko Maidanen grabatutako bideo batean, Zelenskik ukrainar guztien batasuna azpimarratu du, hori ezin baitu "aldi baterako okupazioak" aldatu.
"Egunen batean, ukrainarren arteko aldea desagertu egingo da, eta berriro egongo gara elkarrekin, herrialde bat eta familia bat bezala. Denbora kontua baino ez da", esan du presidenteak.
Zelenskik ohartarazi du Ukraina Errusiaren erasoak kolpez kolpe itzultzeko eta haren azpiegitura estrategikoak kaltetzeko moduan dagoela, Moskuk su-etena onartzen ez badu. "Inork ezin dizkigu eraso horiek debekatu, justuak direlako", adierazi du.
Baina, garaipenetik gero eta urrunago dagoela iradokiz, bake segururako bidea lehenetsi du, Ukrainak dagoeneko erakutsi baitu "munduko bigarren armadarik onenari" aurre egin ahal izan diola, eta bere independentzia arrakastaz defendatu duela goraipatu badu ere.
Presidenteak nabarmendu du ez duela erabaki lotsagarririk hartuko bakea lortzeko, Kievek segurtasuna bermatuko duen akordio duin eta integral bat lortu nahi baitu.
Bestalde, Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak eta Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak ukrainarrak zoriondu dituzte, eta Ukraina "aske, demokratiko eta independente bat" lortzeko esperantza agertu dute, baita Europar Batasunean (EB) integratzeko desira ere.
Donald Trump AEBko presidenteak bat egin du zorion mezuekin, eta Errusiaren aurkako gerrak dakarren "zentzurik gabeko sarraskia" amaitzeko nahia agertu du.
