Un grupo internacional de académicos concluye que la ofensiva israelí en Gaza es un genocidio
La Asociación Internacional de Académicos sobre el Genocidio (IAGS, por sus siglas en inglés), que aglutina a medio millar de estudiosos de todo el mundo, ha concluido que Israel está perpetrando un genocidio en la Franja de Gaza bajo el paraguas de una ofensiva militar, unas conclusiones que no han tardado en repudiar las autoridades israelíes.
La asociación ha repasado en un informe los abusos perpetrados sobre la población gazatí y también las declaraciones de algunos miembros del Gobierno de Benjamin Netanyahu que, de manera explícita, han abogado por "destruir" a los palestinos, tachándolos incluso de "animales" y prometiendo convertir Gaza en un "infierno".
Teniendo en cuenta los datos ya contrastados, entienden que "las políticas y las acciones israelíes en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio", por lo que han reclamado el cese de "cualquier acto que pueda constituir genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad", entre los que incluye la hambruna declarada en la Franja por la falta de ayuda humanitaria.
El Ministerio de Exteriores israelí ha asegurado, en cambio, que la declaración de la IAGS representa "una vergüenza para la profesión" académica y jurista, ya que considera que el informe "se basa en la campaña de mentiras de Hamás", en palabras del portavoz Oren Marmorstein.
"La IAGS ha sentado un precedente histórico. Por primera vez, 'académicos del genocidio' acusan a la víctima del genocidio", ha lamentado Marmorstein, que ha utilizado dicho término para cargar contra Hamás y advertir de que son los miembros de este grupo quienes quieren "matar a todos los judíos".
Por su parte, Hamás, que siempre ha hecho uso del término "genocidio" para describir la ofensiva sobre Gaza, ha señalado que está teniendo lugar "ante los ojos del mundo" y ha vuelto a recriminar a la comunidad internacional su "inacción".
Más noticias sobre internacional
El avión de Von der Leyen en Bulgaria sufre interferencias en su GPS, supuestamente rusas
La supuesta interferencia rusa ha desactivado los servicios de navegación GPS cuando se disponía a aterrizar en un aeropuerto búlgaro. "Podemos confirmar que se produjo una interferencia en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes", ha señalado la portavoz comunitaria Arianna Podesta.
Israel avisa que tratará a los activistas de la flotilla como “terroristas”
El ministro de Seguridad de Israel ha presentado una propuesta ante el Gobierno para endurecer la respuesta ante la posible llegada de barcos con ayuda humanitaria a Gaza.
Será noticia: Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza, XVII edición de FesTVal y arranca el curso escolar en Iparralde
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Un terremoto de magnitud 6,0 deja al menos 800 personas muertas en el este de Afganistán
"En los distritos de Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech y Chapi Dara, aproximadamente 800 personas han muerto, unas 2.800 han resultado heridas y cientos de viviendas han sido destruidas", ha declarado Ihsanullah Ihsan, director de Información y Cultura en Kunar, una de las provincias afectadas.
Cientos de medios, entre ellos EITB, se suman a la acción global contra el asesinato de periodistas en Gaza
Más de 200 medios de comunicación de 50 países se suman este lunes a la movilización global impulsada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), para denunciar "la masacre deliberada de periodistas en Gaza" y exigir el acceso sin restricciones de la prensa extranjera a la Franja.
Israel asegura haber matado a Abu Obaida, portavoz del brazo armado de Hamás en un ataque este sábado en la ciudad de Gaza
Tras felicitar al Ejército y a los servicios de Inteligencia, Katz ha avisado que, a medida que el Ejército israelí prosiga con su ocupación de la ciudad de Gaza. Ni las brigadas ni el movimiento Hamás se han pronunciado sobre esta declaración.
Rusia ataca Odesa y deja sin luz a 29 000 hogares
Además, una serie de ataques rusos han dejado al menos tres civiles muertos y seis heridos en la región ucraniana de Donetsk en las últimas 24 horas.
La Global Sumud Flotilla zarpa desde Barcelona rumbo a Gaza con 22 barcos y más de 300 personas
22 embarcaciones han zarpado desde Barcelona, con representantes de al menos 44 países, entre los que hay cuatro ciudadanos vascos, que viajan a Gaza con el objetivo de denunciar el genocidio y el bloqueo. 5000 personas se han congregado en el puerto de Barcelona para apoyar y despedir a la flotilla.
Esta tarde parte una flotilla con comida y medicamentos desde Barcelona hacia Gaza
A las 15:00 horas partirán una veintena de embarcaciones, con representantes de al menos 44 países, entre los que habrá cuatro ciudadanos vascos, que acudirán con el objetivo de denunciar el genocidio y el bloqueo. José Manuel Albares, ha garantizado este sábado que el Gobierno de España ofrecerá "toda su protección diplomática y consular" a los ciudadanos españoles que participen en la flotilla.