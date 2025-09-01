Ocupación israelí
Un grupo internacional de académicos concluye que la ofensiva israelí en Gaza es un genocidio

La Asociación Internacional de Académicos sobre el Genocidio ha repasado en un informe los abusos perpetrados por Israel contra la población, así como las declaraciones de algunos miembros del Gobierno israelí.
GAZA (---), 20/07/2025.- GRAPHIC CONTENT - Bodies of deceased Palestinian men lie in Al-Shifa Hospital after being shot dead at a food distribution point, in Gaza City, 20 July 2025. According to the Palestinian Ministry of Health in Gaza, at least 67 people were killed while trying to receive humanitarian aid in the Zikim area. EFE/EPA/MOHAMMED SABER -- ATTENTION EDITORS: GRAPHIC CONTENT --
Varias personas asesinadas por el Ejército de Israel tras intentar conseguir comida en un punto de recogida. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Israelek Gazan egindako erasoaldia genozidioa dela ondorioztatu du nazioarteko akademiko talde batek
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Asociación Internacional de Académicos sobre el Genocidio (IAGS, por sus siglas en inglés), que aglutina a medio millar de estudiosos de todo el mundo, ha concluido que Israel está perpetrando un genocidio en la Franja de Gaza bajo el paraguas de una ofensiva militar, unas conclusiones que no han tardado en repudiar las autoridades israelíes.

La asociación ha repasado en un informe los abusos perpetrados sobre la población gazatí y también las declaraciones de algunos miembros del Gobierno de Benjamin Netanyahu que, de manera explícita, han abogado por "destruir" a los palestinos, tachándolos incluso de "animales" y prometiendo convertir Gaza en un "infierno".

Teniendo en cuenta los datos ya contrastados, entienden que "las políticas y las acciones israelíes en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio", por lo que han reclamado el cese de "cualquier acto que pueda constituir genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad", entre los que incluye la hambruna declarada en la Franja por la falta de ayuda humanitaria.

El Ministerio de Exteriores israelí ha asegurado, en cambio, que la declaración de la IAGS representa "una vergüenza para la profesión" académica y jurista, ya que considera que el informe "se basa en la campaña de mentiras de Hamás", en palabras del portavoz Oren Marmorstein.

"La IAGS ha sentado un precedente histórico. Por primera vez, 'académicos del genocidio' acusan a la víctima del genocidio", ha lamentado Marmorstein, que ha utilizado dicho término para cargar contra Hamás y advertir de que son los miembros de este grupo quienes quieren "matar a todos los judíos".

Por su parte, Hamás, que siempre ha hecho uso del término "genocidio" para describir la ofensiva sobre Gaza, ha señalado que está teniendo lugar "ante los ojos del mundo" y ha vuelto a recriminar a la comunidad internacional su "inacción".

