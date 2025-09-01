Israelen okupazioa
Israelek Gazan egindako erasoaldia genozidioa dela ondorioztatu du nazioarteko akademiko talde batek

Genozidioari buruzko Akademikoen Nazioarteko Elkarteak gazatarren kontrako gehiegikeriak eta Benjamin Netanyahuren Gobernuko kide batzuen adierazpenak errepasatu ditu elkarteak txosten batean.

GAZA (---), 20/07/2025.- GRAPHIC CONTENT - Bodies of deceased Palestinian men lie in Al-Shifa Hospital after being shot dead at a food distribution point, in Gaza City, 20 July 2025. According to the Palestinian Ministry of Health in Gaza, at least 67 people were killed while trying to receive humanitarian aid in the Zikim area. EFE/EPA/MOHAMMED SABER -- ATTENTION EDITORS: GRAPHIC CONTENT --
Israelgo Armadak hildako pertsona batzuk, bilketa gune batean janaria lortzen saiatu ondoren. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Genozidioari buruzko Akademikoen Nazioarteko Elkarteak (IAGS, ingelesez) mundu osoko bostehun bat ikertzaile biltzen ditu, eta ondorioztatu du Israel genozidioa egiten ari dela Gazako Zerrendan, erasoaldi militar baten aterkipean. Israelgo agintariek berehala gaitzetsi dituzte ondorio horiek.

Gazatarren kontrako gehiegikeriak eta Benjamin Netanyahuren Gobernuko kide batzuen adierazpenak errepasatu ditu elkarteak txosten batean. Esandako horien artean, nabarmendu dute Israelgo gobernukideak palestinarrak "suntsitzearen" alde agertu direla, "animaliatzat" joz eta Gaza "infernu" bihurtuko dutela aginduz.

Egiaztatutako datuak kontuan hartuta, adituek uste dute "Israelek Gazan egiten dituen politikek eta ekintzek genozidioaren legezko definizioa" betetzen dutela, eta, beraz, "genozidioa, gerrako krimenak eta gizateriaren aurkako krimenak izan daitezkeen ekintza guztiak" bertan behera uztea eskatu dute, besteak beste, laguntza humanitariorik ez izateagatik Zerrendan aitortutako gosetea.

Israelgo Atzerri Ministerioak, aldiz, esan du IAGSren adierazpena "lotsagarria" dela lanbide akademiko eta legelariarentzat, uste baitu txostena "Hamasen gezur kanpainan oinarritzen" dela, Oren Marmorstein bozeramailearen hitzetan.

"IAGSek aurrekari historikoa ezarri du. Lehen aldiz, 'genozidioaren akademikoek' genozidioaren biktima akusatu dute", deitoratu du Marmorsteinek.

Bestalde, gogoratu Hamasek "genozidio" terminoa erabili duela beti Gazaren aurkako erasoa deskribatzeko, eta "munduaren begien aurrean" gertatzen ari dela deitoratu du. Era berean, nazioarteari egotzi dio horren aurrean ezer egin ez izana.

BARCELONA, 31/08/2025.- Uno de los barcos de la flotilla llega al puerto este domingo en Barcelona. La flotilla Global Sumud sale este domingo desde Barcelona y con destino a Gaza, en una acción solidaria con el pueblo palestino en la que participan entidades de 44 países. EFE/ Toni Albir
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Arratsaldean abiatuko da Bartzelonatik Gazara janaria eta sendagaiak eramango dituen flotilla

15:00etan aterako dira hogei ontzi inguru, gutxienez 44 herrialdetako ordezkariekin, lau euskal herritar tartean, genozidioa eta blokeoa salatzeko helburuarekin. Albares ministroak ziurtatu duenez, Espainiako Gobernuak "babes diplomatiko eta kontsular osoa" eskainiko die Bartzelonatik Gazara abiatuko den ontzidi humanitarioan parte hartzen duten Espainiako herritarrei. 

