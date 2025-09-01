Israelek Gazan egindako erasoaldia genozidioa dela ondorioztatu du nazioarteko akademiko talde batek
Genozidioari buruzko Akademikoen Nazioarteko Elkarteak gazatarren kontrako gehiegikeriak eta Benjamin Netanyahuren Gobernuko kide batzuen adierazpenak errepasatu ditu elkarteak txosten batean.
Genozidioari buruzko Akademikoen Nazioarteko Elkarteak (IAGS, ingelesez) mundu osoko bostehun bat ikertzaile biltzen ditu, eta ondorioztatu du Israel genozidioa egiten ari dela Gazako Zerrendan, erasoaldi militar baten aterkipean. Israelgo agintariek berehala gaitzetsi dituzte ondorio horiek.
Gazatarren kontrako gehiegikeriak eta Benjamin Netanyahuren Gobernuko kide batzuen adierazpenak errepasatu ditu elkarteak txosten batean. Esandako horien artean, nabarmendu dute Israelgo gobernukideak palestinarrak "suntsitzearen" alde agertu direla, "animaliatzat" joz eta Gaza "infernu" bihurtuko dutela aginduz.
Egiaztatutako datuak kontuan hartuta, adituek uste dute "Israelek Gazan egiten dituen politikek eta ekintzek genozidioaren legezko definizioa" betetzen dutela, eta, beraz, "genozidioa, gerrako krimenak eta gizateriaren aurkako krimenak izan daitezkeen ekintza guztiak" bertan behera uztea eskatu dute, besteak beste, laguntza humanitariorik ez izateagatik Zerrendan aitortutako gosetea.
Israelgo Atzerri Ministerioak, aldiz, esan du IAGSren adierazpena "lotsagarria" dela lanbide akademiko eta legelariarentzat, uste baitu txostena "Hamasen gezur kanpainan oinarritzen" dela, Oren Marmorstein bozeramailearen hitzetan.
"IAGSek aurrekari historikoa ezarri du. Lehen aldiz, 'genozidioaren akademikoek' genozidioaren biktima akusatu dute", deitoratu du Marmorsteinek.
Bestalde, gogoratu Hamasek "genozidio" terminoa erabili duela beti Gazaren aurkako erasoa deskribatzeko, eta "munduaren begien aurrean" gertatzen ari dela deitoratu du. Era berean, nazioarteari egotzi dio horren aurrean ezer egin ez izana.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Israelek ohartarazi du flotillako aktibistak "terrorista" gisa tratatuko dituela
Laguntza humanitarioa eramateko asmoz, Gazara hainbat itsasontzi iritsi daitezkeela eta, Israelgo Gobernuaren jarrera gogortzeko proposamena egin du Itamar Ben Gvir Segurtasun ministroak.
Von der Leyenen hegazkinak interferentziak izan ditu GPSan, eta Errusiak eragin ei ditu
Errusia interferentziak eragin omen ditu, eta hegazkinaren GPS nabigazio zerbitzuak desaktibatu ei ditu Bulgariako aireportu batean lurreratzera zihoanean. "GPSan interferentzia bat izan dela baieztatu dezakegu, baina hegazkinak ez du gorabeherarik izan", adierazi du Arianna Podesta bozeramaileak.
Albiste izango dira: Global Sumud Flotilla Gazara bidean, FesTVal jaialdiaren XVII. edizioa eta eskolara itzulera
Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
6,0 graduko lurrikara batek 800 hildako utzi ditu gutxienez, Afganistan ekialdean
"Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech eta Chapi Dara auzoetan 800 pertsona inguru hil dira, 2.800 inguru zauritu dira eta ehunka etxebizitza suntsitu ditu lurrikarak", adierazi du Ihsanullah Ihsan Kunarreko Informazio eta Kultura zuzendariak.
Ehunka hedabidek, tartean EITBk, bat egin dute Gazako kazetarien hilketaren aurkako ekintza globalarekin
50 herrialdetako 200 komunikabidek baino gehiagok bat egingo dute astelehen honetan Mugarik Gabeko Erreportariek (RSF) bultzatutako mobilizazio globalarekin, "Gazako kazetarien aurka propio egindako sarraskia" salatzeko eta atzerriko prentsari Zerrendan oztoporik gabe sartzen uztea eskatzeko.
Israelek ziurtatu du Abu Obaida, Hamasen beso armatuaren bozeramailea, hil duela larunbat honetan Gazan izandako eraso batean
Armada eta inteligentzia zerbitzuak zoriondu ondoren, Katzek Gaza hiriko okupazioarekin jarraitzeko eskatu die. Brigadek eta Hamas mugimenduak ez dute balizko erailketa horri buruzko adierazpenik egin.
Ukrainako Odesa hiriari eraso dio Errusiak, eta 29.000 etxebizitza argindarrik gabe utzi ditu
Halaber, gutxienez hiru zibil hil eta sei zauritu ditu azken 24 orduetan Donetsk eskualdearen aurka egindako erasoetan.
Global Sumud Flotilla Gazara bidean da jada, 22 ontzi eta 300 pertsona baino gehiagorekin
15:30ean abiatu da Bartzelonako portutik, gutxienez 44 herrialdetako ordezkariekin, lau euskal herritar tartean, Gazako genozidioa eta blokeoa salatzeko helburuarekin. 5.000 pertsona inguru elkartu dira Bartzelonako portuan, flotillari babesa eman eta agurtzeko.
Arratsaldean abiatuko da Bartzelonatik Gazara janaria eta sendagaiak eramango dituen flotilla
15:00etan aterako dira hogei ontzi inguru, gutxienez 44 herrialdetako ordezkariekin, lau euskal herritar tartean, genozidioa eta blokeoa salatzeko helburuarekin. Albares ministroak ziurtatu duenez, Espainiako Gobernuak "babes diplomatiko eta kontsular osoa" eskainiko die Bartzelonatik Gazara abiatuko den ontzidi humanitarioan parte hartzen duten Espainiako herritarrei.