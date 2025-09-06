Trump critica la multa multimillonaria de Bruselas contra Google, y amenaza con represalias: "¡Es muy injusto!"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado la multa multimillonaria impuesta por la Comisión Europea contra el gigante tecnológico estadounidense Google por prácticas abusivas y ha amenazado con represalias.
"Europa ha impuesto hoy una multa de 3500 millones de dólares (2950 millones de euros) a otra gran empresa estadounidense, Google, desfalcándola en la práctica para financiar inversiones y empleos estadounidenses. Esto se suma a las numerosas multas e impuestos contra Google y otras empresas tecnológicas", ha asegurado Trump en un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social.
Así, ha expresado que "¡es muy injusto y el contribuyente estadounidense no lo tolerará!". "Como ya he dicho, mi Administración no permitirá que estas acciones discriminatorias se mantengan", ha dicho, amagando con iniciar un procedimiento.
Asimismo, ha recordado que Apple "se vio obligada a pagar" otra multa multimillonaria que, en su opinión, "no debería haberse aplicado", y ha propuesto que "recuperen su dinero". "No podemos permitir que esto le suceda a la brillante e inaudita creatividad estadounidense", ha agregado.
Minutos después, ha publicado un nuevo mensaje en el que ha recordado que Google ya ha pagado miles de millones de dólares "en falsos cargos y reclamaciones". "¡Qué locura! ¡La UE debe detener inmediatamente esta práctica contra empresas estadounidenses!", ha afirmado.
La Comisión Europea ha multado a Google por prácticas abusivas en el sector de la tecnología publicitaria (adtech), al menos desde 2014, por favorecer a sus propios servicios en detrimento de otros proveedores de la competencia que también dan servicio a anunciantes y editores 'online'.
