Bruselak Googleri jarritako isuna kritikatu du Trumpek, eta errepresaliekin mehatxatu du: "Bidegabea da!"

Europako Batzordeak isuna jarri dio Googleri publizitate-teknologiaren (adtech) sektorean abusuzko praktikak egitea leporatuta, gutxienez 2014tik, antza, bere zerbitzuei mesede egiteagatik, lehiakideen beste hornitzaile batzuen kaltetan.

Donald Trump, AEBko presidentea. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak irmo kritikatu du Europako Batzordeak Google enpresa teknologiko estatubatuarrari ezarritako isuna, abusuzko praktikak leporatuta, eta errepresaliekin mehatxatu du.   

"Europak 3.500 milioi dolarreko isuna (2.950 milioi eurokoa) jarri dio beste enpresa estatubatuar handi bati, Googleri, AEBko inbertsio eta enpleguetara bideratuko liratekeen funtsak bereganatuz. Zigor horri, Googleren eta beste enpresa teknologiko batzuen aurkako isun eta zerga ugariak gehitu behar zaizkio", esan du Trumpek Truth Social sare sozialean idatzi duen mezuan.

"Bidegabea da eta AEBko zergadunek ez dute onartuko! Esan dudan bezala, nire administrazioak ez du onartuko ekintza diskriminatzaile horiek mantentzea", gaineratu du AEBko presidenteak.

Era berean, gogorarazi du Applek beste isun bat ordaindu behar izan zuela, baina, bere ustez, "ez zen aplikatu behar", eta diru hori "berreskuratzea" proposatu du. "Ezin dugu onartu AEBko sormen distiratsu eta sinestezinari hori egitea, eta, hala gertatzen bada, prozedura bat hasi beharko dut enpresa estatubatuar zergadun horiei ezarritako zigor bidegabeak baliogabetzeko", iragarri du.

Beste mezu batean, Googlek dagoeneko milaka milioi dolar ordaindu dituela gogorarazi du. "Hau erokeria! EBk berehala geldiarazi behar du enpresa estatubatuarren aurkako praktika hau!", adierazi du.

Zehazki, Europako Batzordeak isuna jarri dio Googleri publizitate-teknologiaren (adtech) sektorean abusuzko praktikak egitea leporatuta, gutxienez 2014tik, antza, bere zerbitzuei mesede egiteagatik, 'online' iragarle eta editoreei ere zerbitzua ematen dieten lehiakideen beste hornitzaile batzuen kaltetan.

