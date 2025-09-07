83 personas asesinadas en Gaza por ataques de Israel y otras cinco por inanición

El día 700 de la gran ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre se ha saldado con al menos 83 personas asesinadas en Gaza por los ataques de las IDF, de los cuáles 31 estaban buscando comida, según el recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza.

A estos se suman los cuerpos de cuatro personas, muertas en jornadas anteriores y que habían quedado enterrados bajo los escombros, recuperados por los equipos de rescate gazatíes.

Desde el 7 de octubre, al menos 64 368 personas (18 500 niñas y niños) han sido asesinadas en Gaza. 2416 de ellas han sido abatidas mientras intentaban conseguir alimentos en los puntos de ayuda humanitaria gestionados por la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) o en las inmediaciones de los puestos militares por donde pasan los pocos camiones que logran entrar con suministros.

Asimismo, este sábado cinco personas (3 de ellos niños) han fallecido por inancición en Gaza. Desde el inicio de la ofensiva, 387 palestinos han muerto como consecuencia de la desnutrición y el hambre, de las que 138 eran niños.

Negociaciones y condiciones

Mientras tanto, Israel, a través de su ministro de Exteriores Gideon Saar, ha pedido a Hamás que se rinda, entregue a todos los rehenes y deponga sus armas, afirmando que, de ser así, "la guerra terminaría de forma inmediata. "Estaríamos más que felices de poder alcanzar estos objetivos por la vía política", ha dicho.

En respuesta, el miembros del buró político de Hamás Basem Naim, ha defendido este domingo el derecho a "la resistencia y sus armas" del pueblo palestino, y dijo que no lo cederán hasta que no se establezca un Estado palestino con su capital en Jerusalén.

"Hasta que eso ocurra, Hamás está abierto a tomar partido en una tregua a largo plazo", ha añadido.

Según el responsable, Hamás espera la respuesta de Israel al último borrador para una tregua parcial, y está listo para negociar un acuerdo integral que incluya la liberación de todos los rehenes israelíes a cambio de presos palestinos en cárceles de Israel, el fin de la guerra y la retirada de las fuerzas israelíes del enclave.