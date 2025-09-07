83 pertsona hil ditu Israelek Gazan erasoetan, eta beste bost, gosez
Israelgo Atzerri ministro Gideon Saarrek esan du gerra amaituko litzatekeela Hamasek bahituak entregatu eta armak utziko balitu. Hamasek esan du bahituak askatzeko prest dagoela, Israelek bere indar guztiak Zerrendatik erretiratzen baditu.
Hamasek 2023ko urriaren 7an egindako erasoen ostean Israelek Gazako Zerrendan abiatutako erasoaldi handiak 700 egun bete dituen egunean, gutxienez 83 pertsona hil dituzte indar israeldarrek Gazan, horietatik 31 janari bila ari zirela, Gazako Osasun Ministerioak zabaldutakoaren arabera.
Horiei aurreko egunetan hildako lau pertsonaren gorpuak gehitu behar zaizkie, erreskate taldeek hondakin artean berreskuratutakoak.
Urriaren 7tik, gutxienez 64.368 pertsona (18.500 haur) hil dituzte Gazan. Horietatik 2.416 Gazarako Fundazio Humanitario polemikoak kudeatzen dituen laguntza humanitarioko guneetan hil dituzte, edo hornigaiekin sartu diren kamioi bakanak igarotzen diren postu militarren inguruetan elikagaiak lortzen saiatzen ari zirela.
Era berean, larunbat honetan 5 pertsona (3 haur tartean) hil dira Gazan gosez. Erasoaldia hasi zenetik, 387 palestinar hil dira desnutrizioaren eta gosearen ondorioz, horietatik 138 haurrak ziren.
Negoziazioak eta baldintzak
Bien bitartean, Israelek, Gideon Saar Atzerri ministroaren bidez, Hamasi eskatu dio amore eman dezala, bahitu guztiak entregatu eta armak utz ditzala; izan ere, hori eginez gero, "gerra berehala amaituko litzateke". "Pozik egongo ginateke helburu horiek bide politikotik lortu ahal izango bagenitu", azaldu du.
Erantzun gisa, Basem Naim Hamaseko talde politikoko kideak herri palestinarraren "erresistentzia eta armak izateko eskubidea" defendatu ditu igande honetan, eta Jerusalemen hiriburu duen Estatu palestinar bat ezarri arte ez dutela etsiko esan du.
"Hori gertatu arte, Hamas epe luzerako su-eten batean parte hartzeko prest dago", gaineratu du.
Horren arabera, Hamas zain dago Israelek noiz erantzungo dion su-eten partzial baterako azken zirriborroari, eta prest dago akordio integral bat negoziatzeko, Israelgo kartzeletan preso palestinarren truke bahitu israeldar guztiak askatzea, gerra amaitzea eta indar israeldarrak Zerrendatik ateratzea bilduko lukeena.
40. Open Sestao Basque Country xake txapelketan ez da parte-hartzaileen banderarik ikusiko, jokalari israeldarrak daudelako
Antolatzaileek "Israelek Gazan egindako genozidioa" gaitzetsi dute, eta Palestinako bandera jarriko dute Las Llanasen.
Lisboako funikularraren kablea eten egin zela frogatu dute lehen ikerketek
Kable hori funikularreko beste kabina bati lotuta zegoen, eta kontrapisu gisa erabiltzen zen.
Japoniako lehen ministroak dimisioa eman du, PLD alderdiak bere etorkizuna erabakitzeko hitzordua heldu aurretik
Alderdiak primarioen ezohiko aurrerapen baten inguruan eztabaidatu bezperan eman du dimisioa. Izan ere, hauteskundeetan emaitza kaxkarrak lortu ostean, pentsatzekoa da alderdiaren zein Gobernuaren buruzagitzatik kenduko zutela
Errusiaren eraso batek sutea eragin du Kieven, Gobernuaren eraikin batean, gerran lehen aldiz
Gutxienez bi pertsona hil eta 18 zauritu dira Errusiako Armadak Kieven egindako eraso masibo baten ondorioz. 800 drone eta dozena bat misil baino gehiago jaurti dituzte, eta horietako batzuek Ukrainako Gobernuaren eraikin bat jo dute.
Poliziak hainbat manifestari atxilotu ditu Londresen, Palestine Actionen aldeko protestan
Erresuma Batuko Poliziak hainbat manifestari atxilotu ditu larunbat honetan Parlamentuko plazan, Londresen, Palestine Action taldeari babesa adierazteko protesta batean. Uztailean erakunde terrorista izendatu zuten talde hori, hegazkin militar batzuei Palestinako banderak margotzeagatik kalteak egitea eta Elbit Systems Israelgo defentsa enpresaren instalazioak blokeatzea egotzita. 138 pertsona auzipetu dituzte ordutik talde horri laguntzea egotzita. Milaka pertsona bildu dira Parlamentu aurrean, 'Genozidioaren aurka nago, Palestine Actionen alde nago' leloa zeramaten kartelak eskuetan hartuta. Poliziaren aurkako oihuak ere entzun dira; "Ezin zarete ezkutatu, genozidioaren alde zaudete. Lotsa!", tartean.
Defentsa Departamentua Gerra Departamentu bihurtu du Trumpek
Pentagonoak 1947an erabili zuen izendapen hori azkenekoz, Bigarren Mundu Gerraren ondoren estrategia diplomatiko gisa Defentsa Departamentu bihurtu zuenean.
Israelek eraikin bat eraitsi du Gazan, ebakuazioa agindu ostean
Armadak altuera handiko bloke baten aurkako erasoa baieztatu du, hegoaldeko "eremu humanitario" batera ebakuatzeko agindua eman ondoren. Armadak esandakoaren arabera, Hamasek erabiltzen zuelako eraitsi du.
Bruselak Googleri jarritako isuna kritikatu du Trumpek, eta errepresaliekin mehatxatu du: "Bidegabea da!"
Europako Batzordeak isuna jarri dio Googleri publizitate-teknologiaren (adtech) sektorean abusuzko praktikak egitea leporatuta, gutxienez 2014tik, antza, bere zerbitzuei mesede egiteagatik, lehiakideen beste hornitzaile batzuen kaltetan.
Netanyahuk Espainiako Vueltako talde israeldarra zoriondu du, "gorrotoaren aurrean amore ez emateagatik"
Israel taldearen kontrako protestak izan dira Vueltako etapa askotan, eta Palestinako banderak eta "Israel genozida" edo "Stop genozidioa" zioten pankartak ikusi ahal izan dira ia egunero.