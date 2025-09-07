Genozidioa Gazan

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

83 pertsona hil ditu Israelek Gazan erasoetan, eta beste bost, gosez

Israelgo Atzerri ministro Gideon Saarrek esan du gerra amaituko litzatekeela Hamasek bahituak entregatu eta armak utziko balitu. Hamasek esan du bahituak askatzeko prest dagoela, Israelek bere indar guztiak Zerrendatik erretiratzen baditu.

Beit Lahia (-), 07/09/2025.- GRAPHIC CONTENT - Palestinians react near the bodies of those killed in Israeli airstrikes, in the yard of the al-Shifa Hospital in Gaza City, 07 September 2025. According to the Palestinian Ministry of Health in Gaza, at least 31 Palestinians were killed and more than 130 others injured while attempting to obtain humanitarian aid in the past day. EFE/EPA/HAITHAM IMAD -- ATTENTION EDITORS: GRAPHIC CONTENT

Jendetza bildu da larunbatean Gazan hildako dozenaka pertsonen gorpuen bueltan. Argazkia: EFE.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hamasek 2023ko urriaren 7an egindako erasoen ostean Israelek Gazako Zerrendan abiatutako erasoaldi handiak 700 egun bete dituen egunean, gutxienez 83 pertsona hil dituzte indar israeldarrek Gazan, horietatik 31 janari bila ari zirela, Gazako Osasun Ministerioak zabaldutakoaren arabera.

Horiei aurreko egunetan hildako lau pertsonaren gorpuak gehitu behar zaizkie, erreskate taldeek hondakin artean berreskuratutakoak.

Urriaren 7tik, gutxienez 64.368 pertsona (18.500 haur) hil dituzte Gazan. Horietatik 2.416 Gazarako Fundazio Humanitario polemikoak kudeatzen dituen laguntza humanitarioko guneetan  hil dituzte, edo hornigaiekin sartu diren kamioi bakanak igarotzen diren postu militarren inguruetan elikagaiak lortzen saiatzen ari zirela.

Era berean, larunbat honetan 5 pertsona (3 haur tartean) hil dira Gazan gosez. Erasoaldia hasi zenetik, 387 palestinar hil dira desnutrizioaren eta gosearen ondorioz, horietatik 138 haurrak ziren.

Negoziazioak eta baldintzak

Bien bitartean, Israelek, Gideon Saar Atzerri ministroaren bidez, Hamasi eskatu dio amore eman dezala, bahitu guztiak entregatu eta armak utz ditzala; izan ere, hori eginez gero, "gerra berehala amaituko litzateke". "Pozik egongo ginateke helburu horiek bide politikotik lortu ahal izango bagenitu", azaldu du.

Erantzun gisa, Basem Naim Hamaseko talde politikoko kideak herri palestinarraren "erresistentzia eta armak izateko eskubidea" defendatu ditu igande honetan, eta Jerusalemen hiriburu duen Estatu palestinar bat ezarri arte ez dutela etsiko esan du.

"Hori gertatu arte, Hamas epe luzerako su-eten batean parte hartzeko prest dago", gaineratu du.

Horren arabera, Hamas zain dago Israelek noiz erantzungo dion su-eten partzial baterako azken zirriborroari, eta prest dago akordio integral bat negoziatzeko, Israelgo kartzeletan preso palestinarren truke bahitu israeldar guztiak askatzea, gerra amaitzea eta indar israeldarrak Zerrendatik ateratzea bilduko lukeena.

Gazako Zerrenda Israel Hamas Gosea Palestina Giza eskubideak Erailketak Umeak Munduko albisteak

Más noticias sobre internacional

LONDON (United Kingdom), 06/09/2025.- Supporters of the banned Palestine Action group hold placards and wave flags as they stage a civil disobedience protest in Parliament Square in London, Britain, 06 September 2025. The Metropolitan Police made arrests during the demonstration supporting Palestine Action, designated a proscribed terrorist organization by the British government from 05 July 2025. (Terrorista, Protestas, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TAYFUN SALCI
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Poliziak hainbat manifestari atxilotu ditu Londresen, Palestine Actionen aldeko protestan

Erresuma Batuko Poliziak hainbat manifestari atxilotu ditu larunbat honetan Parlamentuko plazan, Londresen, Palestine Action taldeari babesa adierazteko protesta batean. Uztailean erakunde terrorista izendatu zuten talde hori, hegazkin militar batzuei Palestinako banderak margotzeagatik kalteak egitea eta Elbit Systems Israelgo defentsa enpresaren instalazioak blokeatzea egotzita. 138 pertsona auzipetu dituzte ordutik talde horri laguntzea egotzita.  Milaka pertsona bildu dira Parlamentu aurrean, 'Genozidioaren aurka nago, Palestine Actionen alde nago' leloa zeramaten kartelak eskuetan hartuta. Poliziaren aurkako oihuak ere entzun dira; "Ezin zarete ezkutatu, genozidioaren alde zaudete. Lotsa!", tartean.

Gehiago kargatu