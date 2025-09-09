Bayrou presenta su dimisión a Macron que nombrará a un nuevo primer ministro

El primer ministro francés, François Bayrou, ha presentado este martes su dimisión al presidente, Emmanuel Macron, que ya ha anunciado que nombrará a un sustituto en un plazo breve y no convocará elecciones como le pide buena parte de la oposición.

La dimisión de Bayrou abre la vía a que Macron nombre a su sucesor, mientras se multiplican las quinielas de nombres posibles de fieles del jefe de Estado, entre los que destaca el ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, o incluso de la izquierda, como el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, quien se ha ofrecido a ocupar el cargo.

El próximo primer ministro tendrá como prioridad negociar un proyecto de presupuestos para 2026 y buscar acuerdos en un Parlamento fragmentado.



Bayrou perdió este lunes la moción de confianza que él mismo había convocado para recibir respaldo a su diagnóstico sobre la delicada situación de las finanzas públicas y a sus planes para recortar el déficit.

La dimisión llega en un contexto de tensión política y financiera, con la prima de riesgo francesa superando por primera vez en dos décadas a la italiana. La oposición, liderada por Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon, exige elecciones anticipadas y acusa a Macron de ser responsable de la crisis. Además, se avecinan protestas sociales el 10 y el 18 de septiembre, en medio del temor a una posible rebaja en la calificación de la deuda francesa.