Bayrouk dimititu du, eta Macronek lehen ministro berria izendatu beharko du

Frantziako presidenteak laster izendatu beharko du lehen ministro bat, gobernua egonkortzeko, 2026ko aurrekontuak onartzeko eta gizartearen eta merkatuen presioa geldiarazteko.

Paris (France), 05/09/2025.- French President Emmanuel Macron (C) and Prime Minister Francois Bayrou (L) attend a farewell ceremony for Chief of Staff of the French Armed Forces General Thierry Burkhard, in the courtyard of the Invalides, in Paris, France, 05 September 2025. (Francia) EFE/EPA/CHRISTOPHE ENA / POOL MAXPPP OUT

Bayrou eta Macron, artxiboko irudi batean. EFE.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Francois Bayrou Frantziako lehen ministroak dimisioa aurkeztu dio astearte honetan Emmanuel Macron presidenteari, eta dagoeneko iragarri du epe laburrean ordezko bat izendatuko duela, eta ez dituela hauteskundeak deituko, oposizioko alderdi askok eskatu bezala.

Bayrouren dimisioak Macroni haren ondorengoa izendatzeko bidea ireki dio. Hautagaien izenen artean Defentsa ministro Sebastien Lecornu eta Alderdi Sozialistako lehen idazkari Olivier Faure daude.

Hurrengo lehen ministroak 2026rako aurrekontu proiektu bat negoziatzea eta Parlamentu zatikatu batean akordioak bilatzea izango du lehentasun.

Bayrouk astelehen honetan galdu zuen finantza publikoen egoera zailari buruzko eta defizita murrizteko planen babesa jasotzeko deitutako konfiantza-galdea.

Dimisioa tentsio politiko eta finantzarioaren testuinguruan iritsi da, eta Frantziako arrisku-saria Italiakoa baino handiagoa izan da lehen aldiz bi hamarkadatan.

Marine Le Pen eta Jean-Luc Melenchon buru dituen oposizioak hauteskundeak aurreratzea eskatu du eta Macroni krisiaren erantzule izatea leporatu dio.

Gainera, protestak izango dira irailaren 10ean eta 18an, Frantziako zorraren kalifikazioa jaitsiko ote den beldur.

