Bayrouk dimititu du, eta Macronek lehen ministro berria izendatu beharko du
Frantziako presidenteak laster izendatu beharko du lehen ministro bat, gobernua egonkortzeko, 2026ko aurrekontuak onartzeko eta gizartearen eta merkatuen presioa geldiarazteko.
Francois Bayrou Frantziako lehen ministroak dimisioa aurkeztu dio astearte honetan Emmanuel Macron presidenteari, eta dagoeneko iragarri du epe laburrean ordezko bat izendatuko duela, eta ez dituela hauteskundeak deituko, oposizioko alderdi askok eskatu bezala.
Bayrouren dimisioak Macroni haren ondorengoa izendatzeko bidea ireki dio. Hautagaien izenen artean Defentsa ministro Sebastien Lecornu eta Alderdi Sozialistako lehen idazkari Olivier Faure daude.
Hurrengo lehen ministroak 2026rako aurrekontu proiektu bat negoziatzea eta Parlamentu zatikatu batean akordioak bilatzea izango du lehentasun.
Bayrouk astelehen honetan galdu zuen finantza publikoen egoera zailari buruzko eta defizita murrizteko planen babesa jasotzeko deitutako konfiantza-galdea.
Dimisioa tentsio politiko eta finantzarioaren testuinguruan iritsi da, eta Frantziako arrisku-saria Italiakoa baino handiagoa izan da lehen aldiz bi hamarkadatan.
Marine Le Pen eta Jean-Luc Melenchon buru dituen oposizioak hauteskundeak aurreratzea eskatu du eta Macroni krisiaren erantzule izatea leporatu dio.
Gainera, protestak izango dira irailaren 10ean eta 18an, Frantziako zorraren kalifikazioa jaitsiko ote den beldur.
Israelek Dohan dagoen Hamasen negoziazio taldea bonbardatu du
Hamaseko iturriek agentziei adierazi dietenez, ordezkaritza bizirik atera da, eta, momentuz, ez dago bestelako biktimei buruzko informaziorik. Israelgo armadaren hitzetan, "doitasunez egindako bonbardaketa" izan da, eta Donald Trumpek oniritzia eman du horretarako. Qatarko agintariek irmo gaitzetsi dute erasoa, "nazioarteko lege guztiak urratzen" dituela esanez.
Smotrich eta Ben Gvir ministro ultraeskuindar israeldarrei Espainian sartzea debekatu diete
Ministroen Kontseiluaren amaieran egindako agerraldian iragarri du neurria Jose Manuel Albares Espainiako Gobernuko Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako ministroak. Pedro Sanchez Gobernuko presidenteak atzo iragarritako bederatzi neurriak ere gaur onartu dituzte.
Global Sumud Flotilla: "Misioak aurrera jarraituko du", bart Tunisian jasandako erasoa gorabehera
"Global Sumud Flotillak baieztatu du bere ontzi nagusietako baten kontrako erasoa egin dutela, 'Familiaren Itsasontzia' izenekoaren kontra, alegia, Zuzendaritza Batzordeko kideak zeramatzana, eta, susmoa da drone bat izan dela", adierazi dute X sareko elkartearen kontuan.
Nepalgo lehen ministroak dimisioa eman du, Gobernuaren aurkako protestetan 19 pertsona hil berritan
Sare sozial nagusietara sartzea debekatu dute, eta ustelkeria kasuak nonahi ari dira agertzen, horiek, besteak beste, piztu dituzte Gobernuaren kontrako protestak. Hala ere, K.P. Sharma Olik kargua uzteak ez du kaleetako egoera baretu, eta protestek aurrera segitzen dute hiriburuan.
Israelgo Armadak Gaza Hiri osoa husteko agindua eman du
Hirian dauden ia milioi bat laguni Gaza utzi eta Al Mawasi (hegoaldea) aldera "berehala" joateko esan diete. Al Shifa ospitaleko zuzendariak esan duenez, bertan geratuko dira "hegoaldean ez dago lekurik".
Itziar, Sumud Flotillatik: "Ez da inor zauritu, atentzioa Gazan jarri behar dugu"
Itziar euskal kooperanteak atzean duen 'Family' itsasontziari eraso egin diote gauean. Halere, ohartarazi du haien asmoa atentzioa Gazan jartzea dela.
Zer gerta daiteke orain Frantzian?
Emmanuel Macronek lehen ministro sozialista bat izendatzea erabaki dezake, baina denbora agortzen ari da; izan ere, ezegonkortasun politikoa zuzenean ari zaio kalte egiten, eta ekonomian eta kaleetan tentsioa begi bistakoa da.
Israelek paskinak jaurti ditu Gaza Hirian, ebakuazioa agintzeko
Israelgo Armadak paskinak jaurti ditu gaur goizean Gaza Hirian, ebakuazioa agintzeko. Gainera, Al-Rashid errepidetik Al-Mawasiko eremu humanitariora joateko esan diete. Milioi bat pertsona inguru bizi dira gaur egun Gaza Hirian.
