ATAQUE A LA FLOTILLA
Itziar, desde la Flotilla Sumud: "No ha habido heridos, debemos poner la atención en Gaza"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Itziar, Sumud Flotillatik: "Ez da inor zauritu, atentzioa Gazan jarri behar dugu"
EITB

Última actualización

La cooperante vasca Itziar ha presentado el ataque al barco "Family" (que tiene "aquí detrás"), pero ha advertido de que su intención es llamar la atención sobre Gaza. 

Franja de Gaza Internacional

