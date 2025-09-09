Nepal arde en medio de unas protestas contra la corrupción pese a la dimisión del primer ministro
KP Sharma Oli ha presentado su dimisión tras un levantamiento juvenil que ha provocado el colapso de su Gobierno, una revuelta que se ha cobrado la vida de al menos 25 personas en la represión más sangrienta de la historia democrática reciente del país.
Nepal ha vivido este martes una ola de violencia sin precedentes que ha dejado al menos 25 muertos desde el lunes, tras el estallido de unas protestas contra la corrupción que han derivado en ataques a líderes políticos, edificios oficiales y medios de comunicación, a la vez que han forzado la dimisión del primer ministro KP Sharma Oli.
La capital nepalí ha quedado envuelta en llamas y caos, con multitudes incendiando edificios gubernamentales y símbolos del poder del Estado. Imágenes difundidas en redes sociales mostraban a Katmandú entre sirenas y columnas de humo, mientras la violencia se extendía rápidamente a otras ciudades del país.
La escalada está marcada por la muerte de Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal, que falleció tras ser quemada dentro de su vivienda en Katmandú, según ha informado un funcionario del hospital.
Tres manifestantes también han muerto en el Hospital Civil, según el director del centro, Mohan Regmi, mientras la policía ha reportado otros dos fallecidos en un tiroteo en el barrio de Kalimati.
El ex primer ministro Sher Bahadur Deuba y su esposa, la ministra de Exteriores Arzu Rana Deuba, han sido agredidos en su residencia y han tenido que se evacuados en helicópteros del Ejército y trasladados a un cuartel militar tras el asalto a sus viviendas.
Poco después, multitudes han irrumpido en el complejo de Singha Durbar, ondeado banderas desde el tejado y prendido fuego al Parlamento, la Oficina de la Presidencia y el Tribunal Supremo. También han ardido las residencias de más de dos docenas de ministros, incluidas las del presidente, el primer ministro y el ministro del Interior, así como las oficinas del Kantipur Media Group, el mayor conglomerado de prensa nacional.
En paralelo, varias cárceles del país han sido tomadas y unos 900 reclusos han huído, según informa el medio local Onlinekhabar. En Bhairahawa, los manifestantes han prendido fuego al nuevo aeropuerto internacional, mientras el de Katmandú permanece cerrado por seguridad. Las autoridades han anunciado el cierre de todos los aeropuertos del país hasta el mediodía del miércoles.
El primer ministro KP Sharma Oli ha presentado su dimisión, asegurando que buscaba una salida política "aceptable bajo la Constitución". Oli había sido designado el 14 de julio de 2024 en virtud de un acuerdo de poder compartido con el Congreso Nepalí que preveía turnarse el cargo con Sher Bahadur Deuba hasta 2027.
Los organizadores de las protestas han respondido a la cobertura internacional en un comunicado etiquetado como #GenZProtestNepal, en el que insisten en que el levantamiento no es solo una reacción a la prohibición de las redes sociales. "Es una protesta anticorrupción, liderada por estudiantes en uniforme escolar, que pretendía ser una manifestación pacífica", afirman.
La dimisión pone fin al cuarto mandato de Oli, una de las figuras más dominantes y controvertidas de la política nepalí. Veterano político forjado en la lucha contra la monarquía, por la que pasó 14 años en prisión, se hizo conocido por su estilo de confrontación y su habilidad para sobrevivir a constantes crisis parlamentarias, aunque finalmente ha sido un levantamiento en las calles lo que ha forzado su caída.
