Nepal sutan dago ustelkeriaren aurkako protesten ondorioz, lehen ministroak dimisioa eman duen arren

Gazteek zuzendutako altxamendu batek Gobernuaren kolapsoa eragin dute. Matxinada horren ondorioz, gutxienez, 25 pertsona hil dira. Herrialdearen azken aldiko demokrazia historiako errepresiorik odoltsuena bizi da.

Kathmandu (Nepal), 09/09/2025.- Protesters stand in front of the Communist Party of Nepal - Unified Marxist–Leninist (CPN-UML) office that was set ablaze in Kathmandu, Nepal, 09 September 2025, a day after at least 19 people were killed and dozens injured during demonstrations against corruption and a government social media ban.
18:00 - 20:00
Protestak Nepalen. Argazkia: EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Astearte honetan, Nepalek aurrekaririk gabeko indarkeria oldea bizi izan du, eta astelehenetik gutxienez 25 hildako utzi ditu, ustelkeriaren aurkako protestak piztu ondoren. Protestek zuzenean eragin diete buruzagi politikoei, eraikin ofizialei eta komunikabideei; eta KP Sharma Oli lehen ministroa dimisioa aurkeztera behartu dute.

Nepalgo hiriburua, Katmandu, sutan eta kaosean murgildu da; gobernuaren eraikinei eta estatuaren boterearen sinboloei su eman diete. Sare sozialetan zabaldu diren irudietan ikus daiteke sirenen eta ke-zutabeen artean galdutako hiria. Indarkeria berehala zabaldu da herrialdeko beste hiri batzuetara ere.

Eskalada areagotu egin da Rajyalaxmi Chitrakar, Jhalanath Khanal lehen ministro ohiaren emaztea, bere etxeari su eman ostean bertan hil ondoren. Ospitaleko funtzionario batek eman du haren heriotzaren berri. Halaber, hiru manifestari hil dira Ospitale Zibilean, Mohan Regmi zentroko zuzendariaren arabera. Poliziak beste bi pertsona hil ditu Kalimati auzoan izandako tiroketan.

Sher Bahadur Deuba lehen ministro ohia eta haren emazte Arzu Rana Deuba, Atzerri ministroa dena, erasotu egin dituzte haien egoitzan, eta Armadaren helikopteroetan ebakuatu dituzte, kuartel militar batera eramateko.

Handik gutxira, jendetza sartu da Singha Durbar jauregian, teilatutik banderak astinduz eta Parlamentuari, Presidentetzaren Bulegoari eta Auzitegi Gorenari su emanez. Era berean, bi dozena ministro baino gehiagoren egoitzak erre dituzte; presidentearen, lehen ministroaren eta Barne ministroaren etxeak barne, baita herrialdeko prentsa-talde nagusia den Kantipur Media Group-en bulegoak ere.

Aldi berean, manifestariek herrialdeko hainbat kartzela hartu dituzte, eta 900 preso inguruk ihes egin dute, Onlinekhabar hedabidearen arabera. Bhairahawan, manifestariek su eman diote nazioarteko aireportu berriari, eta Katmanduko aireportua itxita dago segurtasun arrazoiengatik. Agintariek jakinarazi dutenez, herrialdeko aireportu guztiak asteazken eguerdira arte itxiko dituzte.

KP Sharma Oli lehen ministroak dimisioa aurkeztu du, "Konstituzioaren pean onargarria den irtenbide politiko bat" bilatzen ari zela adierazita. Oli 2024ko uztailaren 14an izendatu zuten lehen ministro, Nepalgo Kongresuarekin boterea partekatzeko akordio baten ondorioz. Horren arabera, 2027ra arte txandakatuko zuen kargua Sher Bahadur Deubarekin.

Protesten antolatzaileek komunikatu bat zabaldu dute sare sozialetan, #GenZProtestNepal traola erabilita. Oharrean azpimarratu dute altxamendua ez dela sare sozialen debekuaren aurkako erreakzio hutsa: "Ustelkeriaren aurkako protesta bat da, eskola-uniformean zeuden ikasleek gidatua, manifestazio baketsu bat izateko jaio zena", adierazi dute.

Oliren dimisioak amaiera eman dio bere laugarren agintaldiari. Nepalgo politikako pertsonaiarik ezagunenetakoa eta eztabaidatuenetakoa da Oli: monarkiaren aurkako borrokan trebatutako politikari beteranoa, 14 urte eman zituen espetxean. Ezaguna zen bere konfrontaziozko estiloagatik eta krisi parlamentario etengabeetatik onik ateratzeko zuen trebetasunagatik. Azkenean, kaleetako altxamendu batek eragin du bere erorketa.

