Nepal sutan dago ustelkeriaren aurkako protesten ondorioz, lehen ministroak dimisioa eman duen arren
Gazteek zuzendutako altxamendu batek Gobernuaren kolapsoa eragin dute. Matxinada horren ondorioz, gutxienez, 25 pertsona hil dira. Herrialdearen azken aldiko demokrazia historiako errepresiorik odoltsuena bizi da.
Astearte honetan, Nepalek aurrekaririk gabeko indarkeria oldea bizi izan du, eta astelehenetik gutxienez 25 hildako utzi ditu, ustelkeriaren aurkako protestak piztu ondoren. Protestek zuzenean eragin diete buruzagi politikoei, eraikin ofizialei eta komunikabideei; eta KP Sharma Oli lehen ministroa dimisioa aurkeztera behartu dute.
Nepalgo hiriburua, Katmandu, sutan eta kaosean murgildu da; gobernuaren eraikinei eta estatuaren boterearen sinboloei su eman diete. Sare sozialetan zabaldu diren irudietan ikus daiteke sirenen eta ke-zutabeen artean galdutako hiria. Indarkeria berehala zabaldu da herrialdeko beste hiri batzuetara ere.
Eskalada areagotu egin da Rajyalaxmi Chitrakar, Jhalanath Khanal lehen ministro ohiaren emaztea, bere etxeari su eman ostean bertan hil ondoren. Ospitaleko funtzionario batek eman du haren heriotzaren berri. Halaber, hiru manifestari hil dira Ospitale Zibilean, Mohan Regmi zentroko zuzendariaren arabera. Poliziak beste bi pertsona hil ditu Kalimati auzoan izandako tiroketan.
Sher Bahadur Deuba lehen ministro ohia eta haren emazte Arzu Rana Deuba, Atzerri ministroa dena, erasotu egin dituzte haien egoitzan, eta Armadaren helikopteroetan ebakuatu dituzte, kuartel militar batera eramateko.
Handik gutxira, jendetza sartu da Singha Durbar jauregian, teilatutik banderak astinduz eta Parlamentuari, Presidentetzaren Bulegoari eta Auzitegi Gorenari su emanez. Era berean, bi dozena ministro baino gehiagoren egoitzak erre dituzte; presidentearen, lehen ministroaren eta Barne ministroaren etxeak barne, baita herrialdeko prentsa-talde nagusia den Kantipur Media Group-en bulegoak ere.
Aldi berean, manifestariek herrialdeko hainbat kartzela hartu dituzte, eta 900 preso inguruk ihes egin dute, Onlinekhabar hedabidearen arabera. Bhairahawan, manifestariek su eman diote nazioarteko aireportu berriari, eta Katmanduko aireportua itxita dago segurtasun arrazoiengatik. Agintariek jakinarazi dutenez, herrialdeko aireportu guztiak asteazken eguerdira arte itxiko dituzte.
KP Sharma Oli lehen ministroak dimisioa aurkeztu du, "Konstituzioaren pean onargarria den irtenbide politiko bat" bilatzen ari zela adierazita. Oli 2024ko uztailaren 14an izendatu zuten lehen ministro, Nepalgo Kongresuarekin boterea partekatzeko akordio baten ondorioz. Horren arabera, 2027ra arte txandakatuko zuen kargua Sher Bahadur Deubarekin.
Protesten antolatzaileek komunikatu bat zabaldu dute sare sozialetan, #GenZProtestNepal traola erabilita. Oharrean azpimarratu dute altxamendua ez dela sare sozialen debekuaren aurkako erreakzio hutsa: "Ustelkeriaren aurkako protesta bat da, eskola-uniformean zeuden ikasleek gidatua, manifestazio baketsu bat izateko jaio zena", adierazi dute.
Oliren dimisioak amaiera eman dio bere laugarren agintaldiari. Nepalgo politikako pertsonaiarik ezagunenetakoa eta eztabaidatuenetakoa da Oli: monarkiaren aurkako borrokan trebatutako politikari beteranoa, 14 urte eman zituen espetxean. Ezaguna zen bere konfrontaziozko estiloagatik eta krisi parlamentario etengabeetatik onik ateratzeko zuen trebetasunagatik. Azkenean, kaleetako altxamendu batek eragin du bere erorketa.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Sebastien Lecornu Defentsa ministroa izendatu du Frantziako lehen ministro Macronek
39 urte ditu eta Macronen oso gertukoa da. Bere egiteko nagusienetakoa izango da datorren urteko aurrekontua onartzeko adostasunak jostea. Bihar hartuko kargua, Frantziako Gobernuak Matignonen duen egoitzan egingo den zeremonian.
Israelek Hamasen negoziazio taldea bonbardatu du Qatarreko hiriburuan, eta hainbat pertsona hil ditu
Hamaseko bost kide eta Qatarreko segurtasun kide bat hil dira erasoan. Negoziazio ordezkaritzako kideak, ordea, bizirik atera dira. Israelgo armadaren esanetan, "doitasunez egindako bonbardaketa" izan da. Etxe Zuriak adierazi duenez, Hamasi erasotzea "helburu duina izan daiteke", baina ez dator bat lekuarekin. Qatarreko Gobernuak "nazioarteko legeen urraketatzat" jo du gertatutakoa.
Bayrouk dimititu du, eta Macronek lehen ministro berria izendatu beharko du
Frantziako presidenteak laster izendatu beharko du lehen ministro bat, gobernua egonkortzeko, 2026ko aurrekontuak onartzeko eta gizartearen eta merkatuen presioa geldiarazteko.
Smotrich eta Ben Gvir ministro ultraeskuindar israeldarrei Espainian sartzea debekatu diete
Ministroen Kontseiluaren amaieran egindako agerraldian iragarri du neurria Jose Manuel Albares Espainiako Gobernuko Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako ministroak. Pedro Sanchez Gobernuko presidenteak atzo iragarritako bederatzi neurriak ere gaur onartu dituzte.
Global Sumud Flotilla: "Misioak aurrera jarraituko du", bart Tunisian jasandako erasoa gorabehera
"Global Sumud Flotillak baieztatu du bere ontzi nagusietako baten kontrako erasoa egin dutela, 'Familiaren Itsasontzia' izenekoaren kontra, alegia, Zuzendaritza Batzordeko kideak zeramatzana, eta, susmoa da drone bat izan dela", adierazi dute X sareko elkartearen kontuan.
Nepalgo lehen ministroak dimisioa eman du, Gobernuaren aurkako protestetan 19 pertsona hil berritan
Sare sozial nagusietara sartzea debekatu dute, eta ustelkeria kasuak nonahi ari dira agertzen, horiek, besteak beste, piztu dituzte Gobernuaren kontrako protestak. Hala ere, K.P. Sharma Olik kargua uzteak ez du kaleetako egoera baretu, eta protestek aurrera segitzen dute hiriburuan.
Israelgo Armadak Gaza Hiri osoa husteko agindua eman du
Hirian dauden ia milioi bat laguni Gaza utzi eta Al Mawasi (hegoaldea) aldera "berehala" joateko esan diete. Al Shifa ospitaleko zuzendariak esan duenez, bertan geratuko dira "hegoaldean ez dago lekurik".
Itziar, Sumud Flotillatik: "Ez da inor zauritu, atentzioa Gazan jarri behar dugu"
Itziar euskal kooperanteak atzean duen 'Family' itsasontziari eraso egin diote gauean. Halere, ohartarazi du haien asmoa atentzioa Gazan jartzea dela.
Zer gerta daiteke orain Frantzian?
Emmanuel Macronek lehen ministro sozialista bat izendatzea erabaki dezake, baina denbora agortzen ari da; izan ere, ezegonkortasun politikoa zuzenean ari zaio kalte egiten, eta ekonomian eta kaleetan tentsioa begi bistakoa da.