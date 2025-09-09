Nepalgo lehen ministroak dimisioa eman du, Gobernuaren aurkako protestetan 19 pertsona hil berritan
Sare sozial nagusietara sartzea debekatu dute, eta ustelkeria kasuak nonahi ari dira agertzen, horiek, besteak beste, piztu dituzte Gobernuaren kontrako protestak. Hala ere, K.P. Sharma Olik kargua uzteak ez du kaleetako egoera baretu, eta protestek aurrera segitzen dute hiriburuan.
Global Sumud Flotilla: "Misioak aurrera jarraituko du", bart Tunisian jasandako erasoa gorabehera
"Global Sumud Flotillak baieztatu du bere ontzi nagusietako baten kontrako erasoa egin dutela, 'Familiaren Itsasontzia' izenekoaren kontra, alegia, Zuzendaritza Batzordeko kideak zeramatzana, eta, susmoa da drone bat izan dela", adierazi dute X sareko elkartearen kontuan.
Israelgo Armadak Gaza Hiri osoa husteko agindua eman du
Hirian dauden ia milioi bat laguni Gaza utzi eta Al Mawasi (hegoaldea) aldera "berehala" joateko esan diete. Al Shifa ospitaleko zuzendariak esan duenez, bertan geratuko dira "hegoaldean ez dago lekurik".
Itziar, Sumud Flotillatik: "Ez da inor zauritu, atentzioa Gazan jarri behar dugu"
Itziar euskal kooperanteak atzean duen 'Family' itsasontziari eraso egin diote gauean. Halere, ohartarazi du haien asmoa atentzioa Gazan jartzea dela.
Zer gerta daiteke orain Frantzian?
Emmanuel Macronek lehen ministro sozialista bat izendatzea erabaki dezake, baina denbora agortzen ari da; izan ere, ezegonkortasun politikoa zuzenean ari zaio kalte egiten, eta ekonomian eta kaleetan tentsioa begi bistakoa da.
Israelek paskinak jaurti ditu Gaza Hirian, ebakuazioa agintzeko
Israelgo Armadak paskinak jaurti ditu gaur goizean Gaza Hirian, ebakuazioa agintzeko. Gainera, Al-Rashid errepidetik Al-Mawasiko eremu humanitariora joateko esan diete. Milioi bat pertsona inguru bizi dira gaur egun Gaza Hirian.
Albiste izango da: Sumud flotillaren aurkako erasoa, Pradales-EH Bildu bilera eta Frantziako Gobernua
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Bayrou Frantziako lehen ministroak konfiantza-galdean porrot egin eta dimisioa eman beharko du
Guztira, 364 diputatuk egin dute konfiantzaren aurka, eta 194k babesa eman diote. Ondorioz, Bayrouk dimisioa aurkeztu behar dio Emmanuel Macron presidenteari.
Europa, Israelen aurkako kritikoen eta Gazako politikarekin malguegiak direnen artean banatuta
Hainbat herrialdek argi eta garbi kritikatu dute Gazako genozidioa, eta Palestinako Estatua sortzearen alde agertu dira. Beste batzuek Israelgo Gobernuaren politika defendatzen dute, eta aliantzen alde egiten dute.
Israelek beste etxebizitza dorre bat bonbardatu du Gaza Hirian
Israelgo Armadak beste bonbardaketa bat egin du Gaza Hiriko etxebizitza dorre baten aurka, ostiralean eraikin mota horien aurkako eraso kanpaina hasi ostean, Hamas Erresistentzia Islamikoaren Mugimenduak "helburu terroristekin" erabiltzen dituela argudiatuta.