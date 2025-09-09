Nepal
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Nepalgo lehen ministroak dimisioa eman du, Gobernuaren aurkako protestetan 19 pertsona hil berritan

Kathmandu (Nepal), 09/09/2025.- Protesters stand in front of the Communist Party of Nepal - Unified Marxist–Leninist (CPN-UML) office that was set ablaze in Kathmandu, Nepal, 09 September 2025, a day after at least 19 people were killed and dozens injured during demonstrations against corruption and a government social media ban. (Protestas) EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
18:00 - 20:00
Protestak Nepalen. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Sare sozial nagusietara sartzea debekatu dute, eta ustelkeria kasuak nonahi ari dira agertzen, horiek, besteak beste, piztu dituzte Gobernuaren kontrako protestak. Hala ere, K.P. Sharma Olik kargua uzteak ez du kaleetako egoera baretu, eta protestek aurrera segitzen dute hiriburuan.

Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu