Francia: ¿Y ahora qué?
Francia vuelve a la casilla de salida. Tras la derrota anunciada en la Asamblea Nacional francesa de este lunes, que ha votado en contra de una moción de confianza contra el primer ministro, François Bayrou, la crisis política vuelve al país. El político centrista perdió por mucho la votación, así que se espera que en las próximas horas acuda al Palacio del Elíseo para presentar su dimisión.
Se trata del cuarto jefe de Gobierno en caer durante la segunda legislatura del presidente de la República, Emmanuel Macron, que comenzó en 2022. Ahora Macron tiene dos opciones. Buscar un nuevo candidato de consenso que consiga el respaldo suficiende de la Asamblea Nacional para formar un nuevo gobierno, o convocar elecciones legislativas, como le exigen algunos partidos.
La mayoría cree que apostará por la primera opción, y que es muy posible que sondee sobre todo a la izquierda, a los socialistas.
Pero el reloj corre en su contra. La inestabilidad política está teniendo efectos en la economía del país y la tensión empieza a aflorar en las calles. Miles de manifestantes celebraban ayer por la noche la caída de Bayrou frente a muchos ayuntamientos de toda Francia.
Además, se ha convocado para este miércoles un paro nacional a través de las redes sociales que se prevé conflictivo. El Gobierno ha adelantado que va a movilizar a 80 000 gendarmes y policias.
De momento, el Elíseo ha dicho a través de un comunicado que el presidente dará a conocer en los próximos días un candidato, pero, como los cuatro anteriores, es muy posible también que llegue con las horas contadas.
Más noticias sobre internacional
El Ejército israelí ordena evacuar toda la ciudad de Gaza
Casi un millón de personas que permanecen en la ciudad de Gaza han sido llamadas a abandorarla y dirigirse "inmediatamente" por carretera hacia Al Mawasi, al sur.
Israel lanza pasquines en Ciudad de Gaza, ordenando la evacuación
El Ejército de Israel ha lanzado esta mañana pasquines en la ciudad de Gaza ordenando la evacuación. Indica, además, ir a través de la carretera Al Rashid hacia la zona humanitaria en Al-Mawasi. Cerca de un millón de personas viven a día de hoy en la ciudad de Gaza.
Será noticia: Ataque a la Flotilla Sumud, reunión Pradales-EH Bildu y caída del Gobierno francés
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Una embarcación de la Flotilla Sumud rumbo a Gaza denuncia un ataque con dron en el puerto de Túnez
"La Flotilla Global Sumud (GSF) confirma que una de sus embarcaciones principales, conocida como el 'Barco Familiar', que transporta a miembros del Comité Directivo de la GSF, fue impactada por lo que se sospecha es un dron", han indicado en su cuenta de X.
El primer ministro francés Bayrou pierde la moción de confianza y deberá presentar su renuncia
Un total de 364 diputados se han pronunciado contra la confianza, mientras que le han respaldado 194, lo que obliga a Bayrou a presentar su dimisión al presidente, Emmanuel Macron, algo que se espera que ocurra el martes.
Israel divide a Europa: entre la condena y la permisividad en Gaza
Varios países critican abiertamente el genocidio en Gaza y abogan por la creación del Estado palestino. Otros defienden la política del Ejecutivo israelí y apuestan por alianzas.
Israel bombardea otra torre residencial en la ciudad de Gaza
El Ejército de Israel ha ejecutado un nuevo bombardeo contra una torre residencial en la ciudad de Gaza tras iniciar el viernes una campaña de ataques contra estos inmuebles argumentando que son usados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) con fines "terroristas".
Milei sufre un duro golpe electoral ante un peronismo revitalizado con Axel Kicillof
"Con esto queda confirmado en Argentina que hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo", subrayo el candidato peronista.
Seis muertos en un ataque contra un autobús en uno de los cruces de entrada a Jerusalén
La Policía de Israel afirma que los dos "terroristas" implicados han sido "neutralizados" tras el ataque. Hamás y Yihad Islámica aplauden el ataque y dicen que fue perpetrado por "dos combatientes de la resistencia".