La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este miércoles la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación comercial entre la Unión Europea e Israel.

El anuncio representa un gran giro respecto a la postura mantenida hasta ahora por la Comisión Europea, particularmente por la propia Von der Leyen.

En su intervención ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), la máxima responsable del Ejecutivo comunitario se ha referido a la catastrófica situación en Gaza y ha dicho que ante el "bloqueo" que existe en la UE para reaccionar, Bruselas propondrá "un paquete de medidas para trazar un camino a seguir".

No obstante, la presidenta ha admitido las dificultades para obtener mayorías dentro de la UE: “Soy consciente de que será difícil obtener mayorías. Y sé que cualquier medida será excesiva para algunos".

Además, ha anunciado la suspensión del apoyo bilateral a Israel y la detención de todos los pagos en estas áreas, "sin que ello afecte a la labor con la sociedad civil israelí". También propondrá sanciones contra los ministros extremistas y los colonos violentos.