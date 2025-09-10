Ursula von der Leyenek merkataritza gaietako akordioaren suspentsio partziala proposatu du
Europako Batzordeko presidenteak, gainera, zigorrak planteatu ditu muturreko ministroentzat eta kolono bortitzentzat. Proposamenak, baina, 27en oniritzia beharko du aurrera egin dezan.
Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak proposatu du partzialki bertan behera uztea Europar Batasunaren eta Israelen arteko merkataritza gaietako akordioa. Iragarpen honek salto nabarmena adierazten du Europako Batzordeak orain arte izan duen jarrerarekin alderatuta, bereziki Von der Leyenek berak izan duen jarrerarekin konparatuta.
Europako Parlamentuak Estrasburgon (Frantzia) egin duen osoko bilkuran, EBko Exekutiboko arduradun nagusiak Gazako egoera latzari buruz hitz egin du, eta EBn erreakzionatzeko dagoen "blokeoaren" aurrean, esan du Bruselak "neurri sorta bat" proposatuko duela.
Nolanahi ere, aitortu du guztien babesa lortzea ez dela erraza izango: "Badakit zaila izango dela gehiengoa lortzea, eta badakit edozein neurri gehiegizkoa izango dela batzuentzat", onartu du.
Horrekin batera, iragarri du Israeli ematen zaion aldebiko babesa eta ordainketa guztiak bertan behera uztea, eta zigorrak planteatu ditu muturreko ministroentzat eta kolono bortitzentzat.
Proposamenak, baina, 27en oniritzia beharko du aurrera egin dezan.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Autopistak blokeatuta esnatu da Frantzia, doikuntzen aurkako protesta egunean
Alderdiak eta sindikatuak alde batera utzita antolatu da 'Dena blokeatu dezagun' mugimendua eta helburua herrialdea geldiaraztea da. Ipar Euskal Herrian ere ari dira protestan eta Poliziak hainbat lagun atxilotu ditu jada.
Poliziak gas negar-eragileekin desegin du Baionako protesta
Ipar Euskal Herrian ere eragina izaten ari da Frantziako Gobernuaren murrizketa politiken aurkako blokeo eguna, alderdi eta sindikatuetatik at antolatua eta herria geldiaraztea helburu duena. Gutxienez atxilotu bat dago Baionan.
Haurren obesitateak pisu txikikoa gainditu du lehen aldiz: hamar haurretatik batek gizentasuna pairatzen du munduan
Unicefek ohartarazi du elikagai ultraprozesatuen eraginaz eta haurrei zuzendutako publizitate oldakorraz, osasun, gizarte eta ekonomia ondorio larriak dituen epidemia globala bultzatzen ari dela.
Alex Txikon, Nepalgo protesten lekukoa: "Poliziak tiro egin die parlamentuko hormara igo direnei"
Alex Txikon alpinista bizkaitarra Katmandun zegoen protestak piztu zirenean. Nepalgo poliziak parlamentuan sartzen saiatzen ari zirenei tiro nola egin dien lekuko izan da Txikon. "Katmandu erabat itxita dago eta liskarrak daude", adierazi du.
Armadak etxeratze agindua ezarri du Nepalen, dagoeneko 25 hildako eragin dituen protesta uholdea geldiarazteko
Istilu larriak bizi dira Nepalen, "Z belaunaldia" izenekoek hasitakoak. Astearte honetan K.P. Sharma Oli Nepalgo lehen ministroak dimisioa eman du, protestek bultzatuta. Katmanduko Aireportua itxita egongo da gutxienez 18:00ak arte, tokiko orduan (12:15 GMT).
Poloniak "erasotzat" jo du Errusiak bere aire-espazioa urratu izana, eta aho batez babestu dute
NATOko F-35 ehiza-hegazkinek, bereziki Herbehereetako Aireko Errege Indarrak, Poloniako aire-defentsa indartu dute goizaldean, Errusiako droneek aire-eremua urratu ostean, Ukrainaren aurkako eraso batean.
Albiste izango da: Gaza, krisi politikoa Frantzian eta suizidioaren prebentzioa
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Flotilla Sumudek "drone bidezko eraso" berri bat salatu du Tunisian
"Beste ontzi bati eraso egin diote droneekin egindako ustezko eraso batean. Ez dute inor zauritu", adierazi du ontziak X sare sozialeko kontuan.
Sebastien Lecornu Defentsa ministroa izendatu du Frantziako lehen ministro Macronek
39 urte ditu eta Macronen oso gertukoa da. Bere egiteko nagusienetakoa izango da datorren urteko aurrekontua onartzeko adostasunak jostea. Bihar hartuko kargua, Frantziako Gobernuak Matignonen duen egoitzan egingo den zeremonian.