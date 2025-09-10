GENOZIDIOA GAZAN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ursula von der Leyenek merkataritza gaietako akordioaren suspentsio partziala proposatu du

Europako Batzordeko presidenteak, gainera, zigorrak planteatu ditu muturreko ministroentzat eta kolono bortitzentzat. Proposamenak, baina, 27en oniritzia beharko du aurrera egin dezan. 

STRASBOURG (France), 10/09/2025.- European Commission President Ursula von der Leyen delivers a statement during a 'State of the Union' debate at the European Parliament in Strasbourg, France, 10 September 2025. The current plenary session runs from 08 until 11 September 2025. (Francia, Estrasburgo) EFE/EPA/RONALD WITTEK
Ursula von der Leyen, Europako Batzordeko presidentea, Europako Parlamentuaren osoko bilkuran Estrasburgon egindako agerraldian. EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak proposatu du partzialki bertan behera uztea Europar Batasunaren eta Israelen arteko merkataritza gaietako akordioa. Iragarpen honek salto nabarmena adierazten du Europako Batzordeak orain arte izan duen jarrerarekin alderatuta, bereziki Von der Leyenek berak izan duen jarrerarekin konparatuta.

Europako Parlamentuak Estrasburgon (Frantzia) egin duen osoko bilkuran, EBko Exekutiboko arduradun nagusiak Gazako egoera latzari buruz hitz egin du, eta EBn erreakzionatzeko dagoen "blokeoaren" aurrean, esan du Bruselak "neurri sorta bat" proposatuko duela.

Nolanahi ere, aitortu du guztien babesa lortzea ez dela erraza izango: "Badakit zaila izango dela gehiengoa lortzea, eta badakit edozein neurri gehiegizkoa izango dela batzuentzat", onartu du.

Horrekin batera, iragarri du Israeli ematen zaion aldebiko babesa eta ordainketa guztiak bertan behera uztea, eta zigorrak planteatu ditu muturreko ministroentzat eta kolono bortitzentzat. 

Proposamenak, baina, 27en oniritzia beharko du aurrera egin dezan. 

Israel Palestina Gazako Zerrenda Europar Batasuna Europa Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu