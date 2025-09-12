La Asamblea General de ONU vota mayoritariamente a favor de la solución de los dos estados en Oriente Medio, Israel y Palestina

La Asamblea General de la ONU ha votado este miércoles por amplia mayoría una declaración que favorece "la solución de los dos Estados, Israel y Palestina". Han votado en contra, como es habitual, Israel, Estados Unidos y países aliados como Hungría, Argentina o Paraguay, además de pequeñas islas del Pacífico.

142 estados han votado a favor, diez se han opuesto y ha habido doce abstenciones. En esta ocasión, el apoyo a la declaración vino de potencias como Reino Unido, Francia, Canadá o Australia, que en los últimos meses han virado su posición tradicional y se han declarado listos para reconocer el Estado de Palestina.

Dentro de la Unión Europea existe discrepancia entre los estados. Así, Hungría ha votado en contra, la República Checa se ha abstenido y otros aliados tradicionales de Israel, como Alemania u Holanda, han votado en esta ocasión a favor.

Las votaciones de la Asamblea General no tienen carácter vinculante por lo que su significado es meramente simbólico, pero sirven para medir el apoyo de ciertas causas. En concreto, el apoyo a un estado palestino es cada vez más mayoritario entre los estados miembros, y a Estados Unidos le cuesta cada vez más lograr apoyos a su postura radicalmente contraria.

La declaración que se ha votado este viernes, conocida como 'Declaración de Nueva York’, fue aprobada en una conferencia de alto nivel organizada por Francia y Arabia Saudí el pasado 29 de julio. La semana del 22 de septiembre esta conferencia tendrá continuidad es uno de los momentos más esperados.

Varias grandes potencias occidentales han anunciado que darán el paso de reconocer el estado de Palestina esa semana.