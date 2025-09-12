GENOZIDIOA GAZAN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ekialde Hurbilean bi estatu, Israel eta Palestina, sortzearen alde egin du NBEren Batzar Nagusiak

Bozketa ez da loteslea, baina estatu palestinarra sortzeak duen babesa neurtzeko balio du. AEBri gero eta gehiago kostatzen zaio bere kontrako jarrera babestuko duten herrialdeak aurkitzea. 

asamblea-general-onu- NBE batzar orokorra UNITED NATIONS.ORG
NBEren Batzar Nagusia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ekialde Hurbilean bi estatu, Israel eta Palestina, sortzeko konponbidearen alde egin du asteazken honetan Nazio Batuen Erakundearen Batzar Nagusiak. Ohi bezala, Israelek, AEBk, Hungaria, Argentina edo Paraguai herrialde aliatuek eta Pazifikoko uharte txikiek kontra bozkatu dute.

142 estatuk eman dute aldeko botoa, hamarrek kontra egin dute eta hamabi abstentzio izan dira. Oraingoan, Erresuma Batua, Frantzia, Kanada edota Australiak ebazpena babestu dute. Azken hilabeteotan orain arteko jarrera aldatu eta Palestinako Estatua onartzeko prest daudela adierazi dute.

Europar Batasunean desadostasunak daude estatuen artean. Hala, Hungariak kontra bozkatu du, Txekiar Errepublika abstenitu egin da eta Israelen ohiko aliatuak izan diren Alemaniak eta Holandak alde bozkatu dute.

Batzar Nagusiaren bozketak ez dira lotesleak, eta, beraz, esanahia sinbolikoa baino ez da, baina hainat gaik izan dezaketen babesa neurtzeko balio dute. Kasu honetan, Palestinako estatua sortzeak gero eta babes handiagoa du estatu kideen artean, eta Amerikako Estatu Batuei gero eta gehiago kostatzen zaie euren kontrako jarrerari babesa emango dioten herriak aurkitzea.

Ostiral honetan bozkatu den adierazpena, 'New Yorkeko Adierazpena' izenekoa, Frantziak eta Saudi Arabiak uztailaren 29an antolatutako goi mailako konferentzia batean onartu zen. 

Irailaren 22ko astean jarraituko dute gai honi buruz hitz egiten eta mendebaldeko potentzia handi batzuek aste horretan Palestinako estatua onartzeko urratsa emango dutela iragarri dute.

Palestina Israel Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu