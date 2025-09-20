Al menos 71 personas han sido asesinadas este sábado en la Franja de Gaza

Unas 71 personas han sido asesinadas en los ataques del Ejército israelí a lo largo de este sábado en la Franja de Gaza, la mayoría en la ciudad de Gaza, sometida a violentos bombardeos y una ofensiva terrestre en expansión del Ejército de Israel.

Del total, 57 personas han muerto en la ciudad de Gaza (norte), tres en el centro de Gaza y otras 11 personas en el sur.



"Estamos viviendo los momentos más difíciles desde el inicio de la guerra", ha alertado el Hospital Bautista Al Ahli en un comunicado por la mañana, siendo el único centro aún en funcionamiento, aunque parcial, en el este de la capital gazatí, la zona más próxima a la expansión de las tropas.



El centro ha advertido que apenas tiene suministros para atender a sus pacientes, así como que la mayoría de médicos en la zona han huido de la capital a raíz de la operación israelí.

Desde primera hora de la mañana, el servicio de emergencias de la Defensa Civil de Gaza denuncia un recrudecimiento de los bombardeos en la capital, así como tiroteos indiscriminados desde drones contra viviendas y la población.

Por su parte, el grupo islamista Hamás ha denunciado que el Ejercito israelí esta usando robots cargados con explosivos y pilotados a distancia, "conducidos dentro de barrios residenciales para detonar y causar la escala más amplia de destrucción".

El Ejército de Israel cifra en más de 500 000 los palestinos desplazados desde la ciudad de Gaza



El Ejército de Israel ha afirmado este sábado que más de la mitad del millón de palestinos que se estima vivían en la ciudad de Gaza han abandonado el lugar en medio de la ofensiva militar contra la localidad, cuya evacuación total fue recientemente ordenada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).



Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONGs y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto más de 65.200 palestinos, entre ellos más de 19.000 niños.