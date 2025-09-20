Retrasos y problemas en aeropuertos europeos por un posible ciberataque

Un ciberataque contra el proveedor de servicios para los sistemas de facturación y embarque en numerosos aeropuertos europeos ha provocado retrasos este sábado en varios puntos del continente, incluidos los aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres.

Los aeropuertos funcionan "con normalidad" en el Estado español, han asegurado este sábado EFE citando fuentes de Aena.

El aeropuerto de Bruselas se ha visto afectado la pasada noche por un ciberataque contra su proveedor de servicios de facturación y embarque, informó la entidad aeroportuaria de la capital belga.



En un nota, Brussels Airport asegura que el ciberataque también afectó a varios aeropuertos europeos, sin dar más detalles.



La incidencia supuso que las operaciones de 'check-in' y embarque tuvieron que hacerse de manera manual.

La entidad asegura que el ataque "tiene un gran impacto en el calendario de vuelos y lamentablemente provocará retrasos y cancelaciones de vuelos".



El aeropuerto londinense de Heathrow, el mayor de Europa, ha informado, por su parte, de que su proveedor de facturación y embarque experimenta un "problema técnico" que podría causar demoras a los pasajeros de salida.