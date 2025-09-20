Retrasos y problemas en aeropuertos europeos por un posible ciberataque
El aeropuerto de Bruselas ha denunciado un ataque informático contra su proveedor de servicios de facturación y embarque, y Heathrow informa de demoras por un “problema técnico”. Aena informa de que no hay incidencias en sus aeropuertos, entre los que se encuentran los de Hegoalde.
Un ciberataque contra el proveedor de servicios para los sistemas de facturación y embarque en numerosos aeropuertos europeos ha provocado retrasos este sábado en varios puntos del continente, incluidos los aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres.
Los aeropuertos funcionan "con normalidad" en el Estado español, han asegurado este sábado EFE citando fuentes de Aena.
El aeropuerto de Bruselas se ha visto afectado la pasada noche por un ciberataque contra su proveedor de servicios de facturación y embarque, informó la entidad aeroportuaria de la capital belga.
En un nota, Brussels Airport asegura que el ciberataque también afectó a varios aeropuertos europeos, sin dar más detalles.
La incidencia supuso que las operaciones de 'check-in' y embarque tuvieron que hacerse de manera manual.
La entidad asegura que el ataque "tiene un gran impacto en el calendario de vuelos y lamentablemente provocará retrasos y cancelaciones de vuelos".
El aeropuerto londinense de Heathrow, el mayor de Europa, ha informado, por su parte, de que su proveedor de facturación y embarque experimenta un "problema técnico" que podría causar demoras a los pasajeros de salida.
En un mensaje a través de la red social X, Heathrow explica que la empresa Collins Aerospace, encargada de proporcionar los sistemas de facturación y embarque "para varias aerolíneas en múltiples aeropuertos a nivel mundial" está experimentando "un problema técnico que puede causar demoras a los pasajeros que salen".
Aeropuerto Berlín-Brandenburgo ha publicado un breve aviso en su página web en el que subraya que "debido a un problema técnico en el proveedor de servicios que opera en Europa, hay mayores tiempos de espera en la facturación". "Trabajamos para una solución rápida", ha agregado.
Por el momento no está claro si el ciberataque ha causado interrupciones o afectaciones en otros aeropuertos del continente, sin que ningún grupo haya reivindicado la autoría de este ataque informático.
