Atzerapenak eta arazoak Europako aireportuetan, zibereraso baten ondorioz
Bruselako aireportuak erregistratzeko eta hegazkinera igotzeko operazioak kontrolatzen dituen hornitzailearen aurkako eraso informatiko bat salatu du, eta Heathrowk "arazo teknikoak" aipatu ditu atzerapenak justifikatzeko. Hain zuzen ere, bertan behera geratu da Loiutik Londresko Heathrow aireportura zihoan hegaldi bat.
Europako zenbait aireportutan atzerapenak eragin ditu erregistratzeko eta hegazkinera igotzeko zerbitzuen hornitzailearen aurka larunbat honetan izandako zibereraso batek, tartean Bruselan, Berlinen eta Londresen.
Gurera ekarrita, atzerapenek hegaldi bat kaltetu dute Loiuko aireportuan. Hain zuzen ere, bertan behera geratu da Londresko Heathrow aireportua helburu zuen hegaldi bat. Aenak, bere aldetik, jakinarazi du Espainiako Estatuko aireportuetan oraingoz ez dagoela bestalako gorabeherarik.
Bruselako aireportuan zibereraso bat izan da bart, erregistratzeko eta hegazkinera igotzeko prozesuak kontrolatzen dituen hornitzailearen aurka, Belgikako hiriburuko aireportuak jakitera eman duenez.
Brussels Airportek ohar batean adierazi duenez, zibererasoak Europako beste zenbat aireportutan ere izan du eragina, baina ez du xehetasun gehiagorik eman.
Horren ondorioz, erregistratzeko eta hegazkinera igotzeko operazioak eskuz egin behar izan dituzte.
Aireportuko iturrien arabera, erasoak "eragin handia du hegaldien ordutegian, eta, zoritxarrez, atzerapenak eta hegaldiak bertan behera uztea eragingo du".
Bestalde, Londresko Heathrow aireportuaren (Europako handiena) esanetan, erregistratzeko eta hegazkinera igotzeko operazioak egiten dituen hornitzaileak "arazo teknikoak" izan ditu, eta horrek atzerapenak eragin diezazkieke bidaiariei.
X sare sozialaren bidez zabaldutako mezu batean, Heathrowk azaldu du Collins Aerospace enpresak, "mundu mailako aireportu askotako hainbat airelineari fakturatzeko eta ontziratzeko sistemak" ematen dizkien enpresak, "abiatu nahi duten bidaiariei atzerapenak eragin diezazkiekeen arazo tekniko bat" izan duela.
Berlin-Brandenburg aireportuak ohar labur bat argitaratu du bere webgunean, eta honakoa azaldu du bertan: "Europan jarduten duen zerbitzu-hornitzailearen arazo tekniko baten ondorioz, itxarote-denbora gehiago dago fakturazioan". "Konponbide azkar bat emateko lanean ari gara", gaineratu du.
Oraingoz, ez dago argi zibererasoak kontinenteko beste aireportu batzuetan etenik edo kalterik eragin duen. Inork ez du eraso informatiko hori bere gain hartu.
Dublingo aireportua, ebakuatua
Dublingo aireportuko terminal bat hustu dute, segurtasun-alerta baten ondorioz.
RTE Irlandako irrati-telebista publikoak jakitera eman duenez, terminala ebakuatu egin dute 11:30ean "segurtasun alerta" bat jaso ostean. Momentuz, ez omen du loturarik Bruselan gertatutakoarekin.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Hasi da Oktoberfest, munduko garagardo jairik ospetsuena
Hasi da Oktoberfest, munduko garagardo festarik ospetsuena. "Urriko festa" iraila eta urria bitartean egiten da 1810etik Munichen, Bavariako hiriburuan. Jaiak 16 edo 17 egun irauten du, eta batez beste sei milioi bisitari baino gehiago izaten ditu. Oktoberfesten bakarrik zerbitzatzen da 1516ko purutasun legea betetzen duen garagardoa. Gainera, hiriburuko mugen barruan eginikoa izan behar du.
EBk Errusiaren "probokazioei” erantzun egingo diela agindu du, hegazkin militarrak Estonian eta Polonian sartu ostean
Poloniak eta Errumaniak antzeko gertakariak salatu zituzten duela egun batzuk. Europar Batasunak Errusiaren aurkako zigor sorta berri bat aurkeztu duen egunean gertatu dira.
Israelek "aurrekaririk gabeko indarra" erabiliko du Gaza hiriaren aurkako erasoaldian
2023ko urriaren 7az geroztik, 65.100 palestinar baino gehiago hil ditu Israelek Gazako Zerrendan burututako erasoaldietan, agintari gazatarren arabera.
Nor da Jimmy Kimmel eta zein dira bere programa bertan behera utzi ondorengo polemikaren gakoak?
Umorista ezagunaren "Jimmy Kimmel Live!" saioa bertan behera utzi izanak areagotu egin du adierazpen-askatasunari eta zentsurari buruzko eztabaida Ameriketako Estatu Batuetan.
Kritikatzen duten kanalei emisio baimenak kentzeko mehatxua egin du Trumpek
"Nonbait irakurri dut kanalak % 97an daudela nire aurka, % 97an negatiboa. Eta, hala ere, erraz irabazi nuen zazpi estatu giltzarrietan (presidentzialetan). % 97 nire aurka badaude, publizitate txarra ematen didate eta lizentzia bat baino ez dute, baimena kendu beharko lieketela esango nuke", esan du Air Force One hegazkinean.
ABCn Jimmy Kimmelen programa bertan behera uztea eragin zuen bakarrizketa
Komiko estatubatuarrak zuzenean kritikatu zuen Etxe Zuriak Charlie Kirken hilketaren aurrean izandako erreakzioa, eta Trumpen adierazpenak erakutsi zituen. Horrek Etxe Zuriaren haserrea eragin zuen.
Ehunka mila lagun kalera atera dira Frantzian, aurrekontu-doikuntza bertan behera uzteko eskatuz
300 pertsona baino gehiago atxilotu dituzte Frantzian, blokeo saiakeretan parte hartzeagatik. Austeritate politiken aurkako aldarria ozen eta argi entzun da Lyon, Marseilla, Lille, Nantes eta Parisen, besteak beste.
Macrontarrek froga zientifikoak aurkeztuko dituzte Brigitte emakumea dela frogatzeko
Frantziako presidenteak eta haren emazte Brigittek dokumentazioa aurkeztuko dute difamazioagatik Candace Owens komentarista kontserbadorearen aurka jarri duten demanda batean, hark Macronen emaztea gizon jaio zela sustatu ondoren.
ABCk bertan behera utzi du Jimmy Kimmelen telebista saioa Charlie Kirki buruz egindako iruzkinengatik
Pasa den asteleheneko saioan, Jimmy Kimmel umoregileak Donald Trump presidentearen bueltako jarraitzaileei leporatu zien Charlie Kirk ekintzaile ultrakontsebardorearen hilketarekin etekin politikoa atera nahi izatea.