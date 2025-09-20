EUROPA
Atzerapenak eta arazoak Europako aireportuetan, zibereraso baten ondorioz

Bruselako aireportuak erregistratzeko eta hegazkinera igotzeko operazioak kontrolatzen dituen hornitzailearen aurkako eraso informatiko bat salatu du, eta Heathrowk "arazo teknikoak" aipatu ditu atzerapenak justifikatzeko. Hain zuzen ere, bertan behera geratu da Loiutik Londresko Heathrow aireportura zihoan hegaldi bat.

Agentziak | EITB

Europako zenbait aireportutan atzerapenak eragin ditu erregistratzeko eta hegazkinera igotzeko zerbitzuen hornitzailearen aurka larunbat honetan izandako zibereraso batek, tartean Bruselan, Berlinen eta Londresen.

Gurera ekarrita, atzerapenek hegaldi bat kaltetu dute Loiuko aireportuan. Hain zuzen ere, bertan behera geratu da Londresko Heathrow aireportua helburu zuen hegaldi bat. Aenak, bere aldetik, jakinarazi du Espainiako Estatuko aireportuetan oraingoz ez dagoela bestalako gorabeherarik.

Bruselako aireportuan zibereraso bat izan da bart, erregistratzeko eta hegazkinera igotzeko prozesuak kontrolatzen dituen hornitzailearen aurka, Belgikako hiriburuko aireportuak jakitera eman duenez.

Brussels Airportek ohar batean adierazi duenez, zibererasoak Europako beste zenbat aireportutan ere izan du eragina, baina ez du xehetasun gehiagorik eman.

Horren ondorioz, erregistratzeko eta hegazkinera igotzeko operazioak eskuz egin behar izan dituzte.

Aireportuko iturrien arabera, erasoak "eragin handia du hegaldien ordutegian, eta, zoritxarrez, atzerapenak eta hegaldiak bertan behera uztea eragingo du".

Bestalde, Londresko Heathrow aireportuaren (Europako handiena) esanetan, erregistratzeko eta hegazkinera igotzeko operazioak egiten dituen hornitzaileak "arazo teknikoak" izan ditu, eta horrek atzerapenak eragin diezazkieke bidaiariei.

X sare sozialaren bidez zabaldutako mezu batean, Heathrowk azaldu du Collins Aerospace enpresak, "mundu mailako aireportu askotako hainbat airelineari fakturatzeko eta ontziratzeko sistemak" ematen dizkien enpresak, "abiatu nahi duten bidaiariei atzerapenak eragin diezazkiekeen arazo tekniko bat" izan duela.

Berlin-Brandenburg aireportuak ohar labur bat argitaratu du bere webgunean, eta honakoa azaldu du bertan: "Europan jarduten duen zerbitzu-hornitzailearen arazo tekniko baten ondorioz, itxarote-denbora gehiago dago fakturazioan". "Konponbide azkar bat emateko lanean ari gara", gaineratu du.

Oraingoz, ez dago argi zibererasoak kontinenteko beste aireportu batzuetan etenik edo kalterik eragin duen. Inork ez du eraso informatiko hori bere gain hartu.

Dublingo aireportua, ebakuatua

Dublingo aireportuko terminal bat hustu dute, segurtasun-alerta baten ondorioz.

RTE Irlandako irrati-telebista publikoak jakitera eman duenez, terminala ebakuatu egin dute 11:30ean "segurtasun alerta" bat jaso ostean. Momentuz, ez omen du loturarik Bruselan gertatutakoarekin.

