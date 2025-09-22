¿Qué supone reconocer el Estado palestino?
El reconocimiento del Estado de Palestina ha vuelto al centro del debate internacional tras sumarse Reino Unido, Canadá o Australia a la lista de países que han dado el paso. Pero… ¿qué implica que un país reconozca el Estado de Palestina? Estas son las claves.
Lo primero… ¿Qué significa realmente reconocer un Estado?
Reconocer un Estado es un acto diplomático mediante el cual un país acepta oficialmente la existencia de otro como entidad soberana. Implica reconocer su derecho a la autodeterminación, su gobierno, sus instituciones y, en la mayoría de los casos, establecer relaciones diplomáticas. En el caso palestino, se trata además de un gesto político de apoyo a su aspiración de crear un Estado independiente junto a Israel.
¿Cuántos países reconocen hoy al Estado palestino?
Hasta el momento, de los 193 países que componen la ONU, 150 ya reconocen el Estado palestino. La mayoría pertenecen a Asia, África y América Latina. En Europa, el debate sigue abierto. Suecia fue el primero en dar el paso en 2014, y recientemente se han sumado países como España, Irlanda y Noruega. Este domingo, Reino Unido, Canadá y Australia han dado el paso, y Francia lo hará también este lunes, 22 de septiembre.
¿Tiene efectos reales en el conflicto?
El reconocimiento no modifica la situación sobre el terreno, pero tiene un impacto simbólico y diplomático significativo. Refuerza la legitimidad internacional de Palestina y presiona a Israel para que retome las negociaciones. Para muchos gobiernos, es también una forma de impulsar la solución de los dos Estados.
¿Qué dice Israel al respecto?
Israel rechaza frontalmente los reconocimientos unilaterales, al considerar que el Estado palestino solo debe surgir de negociaciones bilaterales. En las últimas horas, Netanyahu ha ido más allá, y ha subrayado en varias ocasiones que “no habrá Estado Palestino” de ninguna manera. Es más, ha amenazado a todos los países que lo reconozcan tras el anuncio de Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal.
Israel asegura que estos gestos debilitan el proceso de paz y premian a los palestinos sin exigir concesiones. También denuncia que muchos de estos reconocimientos ignoran el papel de Hamás, considerado grupo terrorista por Israel, la UE y Estados Unidos.
¿Y qué supone para Palestina?
Para la Autoridad Nacional Palestina, cada nuevo reconocimiento es un respaldo clave. Refuerza su papel en la escena internacional, impulsa su participación en organismos como Naciones Unidas y puede abrir la vía a nuevas acciones legales en tribunales internacionales. También fortalece la narrativa palestina de que su lucha es por un Estado soberano y reconocido.
¿Reconocer Palestina es estar en contra de Israel?
No necesariamente. Muchos países que han reconocido el Estado palestino insisten en que se trata de un gesto a favor de la paz y no en contra de Israel. La mayoría defiende el derecho de ambos pueblos a vivir en Estados seguros, reconocidos y con fronteras definidas. En ese sentido, el reconocimiento busca reforzar la solución de los dos Estados, y no sustituir las negociaciones.
