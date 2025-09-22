Zer da Palestinako Estatua onartzea?
Palestinako Estatuaren onarpena nazioarteko eztabaidaren erdigunera itzuli da, Erresuma Batuak, Kanadak eta Australiak pausoa eman berri duten honetan. Baina... Zer dakar herrialde batek Palestinako Estatua onartzeak? Hona hemen gakoak.
Palestinako Estatuaren onarpena nazioarteko eztabaidaren erdigunera itzuli da, Erresuma Batua, Kanada eta Australia pausoa eman berri duten honetan. Baina... Zer dakar herrialde batek Palestinako Estatua onartzeak? Hona hemen gakoak:
Lehenik eta behin... Zer da estatu bat aitortzea?
Izatez, estatu bat aitortzea ekintza diplomatiko bat da. Horren bitartez, herrialde batek ofizialki onartzen du beste herrialde bat entitate subirano gisa. Autodeterminaziorako duen eskubidea onartzea, gobernua eta erakundeak onartzea eta, kasu gehienetan, harreman diplomatikoak ezartzea dakar. Palestinaren kasuan, gainera, Estatu independente bat sortzeko asmoaren aldeko keinu politikoa da.
Zenbat herrialdek aitortu dute gaur egun Palestinako Estatua?
Nazio Batuak osatzen duten 193 herrialdeetatik 150ek onartzen dute Palestinako Estatua. Gehienak Asia, Afrika eta Latinoamerikakoak dira. Europan, eztabaida piztuta dago. Suedia izan zen urratsa ematen lehena, 2014an, eta duela gutxi Espainia, Irlanda eta Norvegiak bat egin dute. Igande honetan, Erresuma Batuak, Kanadak eta Australiak aurrerapausoa eman dute; Frantziak ere aurrera egingo du, astelehen honetan.
Ba al du benetako eraginik Israel eta Palestinaren arteko gatazkan?
Berez, aitorpenak ez du egoera aldatzen, baina eragin sinboliko eta diplomatiko nabarmena du. Palestinaren nazioarteko zilegitasuna indartzen du, eta Israeli presioa egiten dio negoziazioei ekin diezaien. Gobernu askorentzat, bi estatuen konponbidea bultzatzeko modu bat ere bada.
Israelek zer iritzi dio?
Israelek gutxietsi egin ditu alde bakarreko aitorpenak, uste baitu Palestinako Estatua alde biko negoziazioen bidez soilik sortu behar dela. Egunotan, Netanyahu haratago joan da, eta behin baino gehiagotan azpimarratu du "ez dela Palestinako Estaturik egongo", inola ere.
Israelek dio keinu horiek bake prozesua ahultzen dutela eta palestinarrak saritzen dituztela, kontzesiorik egitea eskatu gabe. Era berean, salatu du aitorpen horietako askok ez dutela aintzat hartzen Hamasen papera (Israelek, EBk eta AEBk talde terroristatzat jotzen dute).
Eta zer dakarkio Palestinari?
Palestinako Aginte Nazionalaren ustez, aitorpenak bakoitza funtsezko babesa dira. Nazioartean duen zeregina indartzen du, Nazio Batuen erakundeetan parte hartzea bultzatzen du eta nazioarteko auzitegietan lege-ekintzaak abiarazteko bidea ireki dezake.
Palestina aitortzea Israelen aurka egotea da?
Ez, nahitaez. Palestinako Estatua onartu duten herrialde askok azpimarratzen dute bakearen aldeko keinua dela, eta ez Israelen aurkakoa. Gehienek defendatzen dute bi herriek estatu seguruetan, aitortuetan eta muga zehatzekin bizitzeko eskubidea dutela. Zentzu horretan, aitorpenak bi estatuen konponbidea indartu nahi du, eta ez negoziazioak ordezkatu.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
NBEk gerra eta gizateriaren aurkako krimenak leporatu dizkio Errusiari, Ukrainan egindako gehiegikeriengatik
Ikertzaileek Ukrainako zibilen aurkako eraso indiskriminatuak salatu dituzte.
EBko Zibersegurtasun Agentziak "hirugarrenen zibereraso" bati egotzi dizkio zenbait aireportutan asteburuan izandako gora-beherak
Egoera horren ondorioz, aireportuek eskuz izapidetu behar izan zituzten fakturazioak eta ontziratzeak, boligrafo eta papelez. Ondorioz, hegaldi asko atzeratu eta bertan behera utzi behar izan zituzten lehen orduetan, nahiz eta gorabeherak asteburu osoan zehar izan.
Palestina estatu gisa aitortzeagatik errepresaliarik ez hartzeko eskatu diote Israeli Frantziak eta Erresuma Batuak
Alemaniak ez du, oraingoz, Palestina estatu gisa aitortzeko asmorik. Are gehiago, bide horretan pausorik eman aurretik balizko bake negoziazioek zer ematen duten itxarotea defendatu du.
Frantziako hainbat udalek entzungor egin diote Barne ministroari eta Palestinako banderak eskegi dituzte
Alderdi Sozialistaren ekimen honek Bruno Retailleau Barne ministro kontserbadorearen kontrako erantzuna jaso du, "neutraltasunaren kontrako ekintza" dela argudiatuz. Hori dela eta, zuzentarau bat jarri du martxan, Justiziak udal hauen aurka egin dezala eskatzeko.
Zein da Libanoren egoera Israelen erasoaldia eta urtebetera?
Herrialdeak Israelen erasopean jarraitzen du, eta berreraikuntzarako dirurik gabe, duela urtebete Israelen aldetik jasan zuen aire-kanpainaren ondoren.
Zein herrialdek onartzen dute Palestina estatu independente gisa?
Zerrenda 150 herrialdek baino gehiagok osatzen dute. Gainera, orain mendebaldeko potentzia ekonomiko handiak batu dira, tartean Kanada, Erresuma Batua eta Frantzia.
Frantziak Palestinako Estatua aitortuko du gaur
Frantziaren, Erresuma Batuaren eta Kanadaren aitortzarekin, Palestinako Estatuak mendebaldeko potentzia ekonomiko handienetako batzuen babesa lortu du.
Trumpek "martir" gisa izendatu du Charlie Kirk, Arizonan egin dioten hileta jendetsuan
Ekintzaile ultraeskuindarraren hilketa herrialde "osoari" egindako erasotzat jo du presidente estatubatuarrak, eta alargunak, bere aldetik, hiltzailea barkatzen duela adierazi du.
90.000 pertsona inguru elkartu dira Arizonan, Charlie Kirken omenaldi ekitaldian
Arizonan, State Farm futbol estadioan antolatu dute Charlie Kirken aldeko omenaldia. Irailaren 10ean hil zuten tiroz gazte ultraeskuindarra eta AEBetako toki guztietatik joandako 90.000 lagun elkartu dira hura omentzeko. Estadioak 70.000 lagunentzat du lekua, baina beste 20.000 eserleku ere jarri dituzte bertaratuei lekua egiteko. Segurtasun neurriak ikaragarriak dira estadio inguruan. Jende askok gaua ere inguruetan pasa du omenaldira joateko.