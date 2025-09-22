GERRA GAZAN
Zer da Palestinako Estatua onartzea?

Palestinako Estatuaren onarpena nazioarteko eztabaidaren erdigunera itzuli da, Erresuma Batuak, Kanadak eta Australiak pausoa eman berri duten honetan. Baina... Zer dakar herrialde batek Palestinako Estatua onartzeak? Hona hemen gakoak. 

Argazkia: EFE

Azken eguneratzea

Palestinako Estatuaren onarpena nazioarteko eztabaidaren erdigunera itzuli da, Erresuma Batua, Kanada eta Australia pausoa eman berri duten honetan. Baina... Zer dakar herrialde batek Palestinako Estatua onartzeak? Hona hemen gakoak:

Lehenik eta behin... Zer da estatu bat aitortzea?

Izatez, estatu bat aitortzea ekintza diplomatiko bat da. Horren bitartez, herrialde batek ofizialki onartzen du beste herrialde bat entitate subirano gisa. Autodeterminaziorako duen eskubidea onartzea, gobernua eta erakundeak onartzea eta, kasu gehienetan, harreman diplomatikoak ezartzea dakar. Palestinaren kasuan, gainera, Estatu independente bat sortzeko asmoaren aldeko keinu politikoa da.

Zenbat herrialdek aitortu dute gaur egun Palestinako Estatua?

Nazio Batuak osatzen duten 193 herrialdeetatik 150ek onartzen dute Palestinako Estatua. Gehienak Asia, Afrika eta Latinoamerikakoak dira. Europan, eztabaida piztuta dago. Suedia izan zen urratsa ematen lehena, 2014an, eta duela gutxi Espainia, Irlanda eta Norvegiak bat egin dute. Igande honetan, Erresuma Batuak, Kanadak eta Australiak aurrerapausoa eman dute; Frantziak ere aurrera egingo du, astelehen honetan.

Ba al du benetako eraginik Israel eta Palestinaren arteko gatazkan?

Berez, aitorpenak ez du egoera aldatzen, baina eragin sinboliko eta diplomatiko nabarmena du. Palestinaren nazioarteko zilegitasuna indartzen du, eta Israeli presioa egiten dio negoziazioei ekin diezaien. Gobernu askorentzat, bi estatuen konponbidea bultzatzeko modu bat ere bada.

Israelek zer iritzi dio?

Israelek gutxietsi egin ditu alde bakarreko aitorpenak, uste baitu Palestinako Estatua alde biko negoziazioen bidez soilik sortu behar dela. Egunotan, Netanyahu haratago joan da, eta behin baino gehiagotan azpimarratu du "ez dela Palestinako Estaturik egongo", inola ere.

Israelek dio keinu horiek bake prozesua ahultzen dutela eta palestinarrak saritzen dituztela, kontzesiorik egitea eskatu gabe. Era berean, salatu du aitorpen horietako askok ez dutela aintzat hartzen Hamasen papera (Israelek, EBk eta AEBk talde terroristatzat jotzen dute).

Eta zer dakarkio Palestinari?

Palestinako Aginte Nazionalaren ustez, aitorpenak bakoitza funtsezko babesa dira. Nazioartean duen zeregina indartzen du, Nazio Batuen erakundeetan parte hartzea bultzatzen du eta nazioarteko auzitegietan lege-ekintzaak abiarazteko bidea ireki dezake.

Palestina aitortzea Israelen aurka egotea da?

Ez, nahitaez. Palestinako Estatua onartu duten herrialde askok azpimarratzen dute bakearen aldeko keinua dela, eta ez Israelen aurkakoa. Gehienek defendatzen dute bi herriek estatu seguruetan, aitortuetan eta muga zehatzekin bizitzeko eskubidea dutela. Zentzu horretan, aitorpenak bi estatuen konponbidea indartu nahi du, eta ez negoziazioak ordezkatu.

