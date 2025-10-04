El 'trumpista' Andrej Babis gana las elecciones y aspira ahora volver al poder en Chequia

El magnate agroindustrial checo Andrej Babis venció en las elecciones que concluyeron este sábado en Chequia con un programa eurocrítico, antiinmigración y reticente a seguir armando a Ucrania, con el que aspira ahora volver al poder tras cuatro años en la oposición.

Con cerca del 90 % de las papeletas escrutadas, el partido del magnate y exprimer ministro Babis obtiene el 36 % de los votos y 85 de los 200 escaños en el Parlamento, frente al 22,2 % y 50 diputados de la alianza de centro liberal del jefe de Gobierno en funciones, indica la televisión pública CT24.



Tercero es, según este recuento, el partido de los Alcaldes (Stan), socios en el actual gobierno, con el 10,9 % y 20 escaños, mientras que partido prorruos y xenófobo SPD está virtualmente empatado con el partido liberal Los Piratas.



Mientras que los piratas obtuvieron un 8,4 % de los votos, el SPD, liderado por el checo-japonés Tomio Okamura, consiguió el 8 %, aunque ambos tendrán 16 escaños en el próximo Parlamento.



Con este resultado, Babis podría formar un gobierno con el respaldo del SPD, y con ello virar la política exterior y de seguridad.

El regreso del exprimer ministro, que se declara abiertamente "trumpista", puede alinear Praga con las posiciones prorrusas del gobierno húngaro de Viktor Orbán, aunque su vuelta al poder dependerá de alianzas que se prevén complicadas dado que no logró una mayoría para gobernar en solitario.



"Soy trumpista porque estoy de acuerdo con su programa (de Donald Trump)", afirma el populista que promete "gestionar el Estado como una empresa" y que ha ganado los comicios con un 35,8 % de los votos, bastante más de lo que auguraban las encuestas preelectorales.



En caso de asumir el Gobierno, todo indica que Chequia cambiará la orientación occidental de su política exterior y de defensa, con posturas más críticas con Ucrania, como las de Eslovaquia y Hungría.



Además, el líder y fundador de la 'Acción de Ciudadanos Descontentos' (ANO) es un declarado aliado de Orbán, aunque los analistas subrayan su carácter pragmático y oportunista, lo que lo aleja de las posiciones ideológicas más duras del primer ministro húngaro.



Sin cuestionar la adhesión de su país a la OTAN y a la UE, Babis se opone a la introducción del euro en República Checa.



En julio de 2024 fue uno de los fundadores del grupo 'Patriotas por Europa' en el Parlamento Europeo, al que pertenece no sólo el Fidesz (el partido de Orbán) sino otras formaciones nacionalistas como RN (Francia), Vox (España) o FPÖ (Austria).