HAUTESKUNDEAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Andrej Babis trumpzaleak irabazi ditu hauteskundeak Txekian, eta herrialdearen norabide politikoa aldatu nahi du

Gobernua bere gain hartuz gero, badirudi Txekiak aldatu egingo duela bere atzerri eta defentsa politikarennorabidea, eta jarrera kritikoagoak izango dituela Ukrainarekin, Eslovakiarekin eta Hungariarekin lerrokatuz.

Prague (Czech Republic), 04/10/2025.- Andrej Babis, leader of the ANO (YES) movement, celebrates as he arrives at the ANO movement election event in Prague, Czech Republic, 04 October 2025. Over 8 million people aged over 18 are eligible to vote to elect a new parliament on 03 and 04 October 2025. (Elecciones, República Checa, Praga) EFE/EPA/MARTIN DIVISEK

Babis, hauteskundeetako garaipena ospatzen. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Andrej Babis dirudun agroindustrialak irabazi ditu larunbat honetan Txekian egin diren hauteskundeak, Ukrainari armak ematearen eta immigrazioaren aurkako programa eurokritikoarekin.

Boto-txartelen % 90 inguru zenbatuta, Babis lehen ministro ohi eta dirudunaren alderdiak botoen % 36 85 eserleku lortu ditu, Parlamentuak dituen 200etatik; eta jarduneko gobernuburuaren zentro liberaleko aliantzak, berriz, % 22,2 eta 50 diputatu.

Hirugarren da, zenbaketa horren arabera, Alkateen alderdia (Stan), egungo gobernuaren bazkide dena, % 10,9eko babesarekin eta 20 eserlekurekin, eta SPD alderdi errusiazale eta xenofoboa, berriz, berdinduta dago Piratak alderdi liberalarekin.

Piratek botoen % 8,4 lortu duten bitartean , Tomio Okamura txekiar-japoniarra buru duen SPD alderdiak % 8 lortu du, eta 16na eserleku izango dituzte hurrengo Parlamentuan.

Emaitza horrekin, Babisek gobernu bat osa lezake SPDren babesarekin, eta horrekin kanpo eta segurtasun politika irauli.

Bere burua "trumpista"tzat duen lehen ministro ohiak herrialdearen politika aldatu nahi du, hein batean Viktor Orbanen Hungariako gobernuaren jarrera errusiazaleekin bat eginez. Baina boterera itzultzea aliantza korapilatsuen araberakoa izango da, ez baitu bakarrik gobernatzeko gehiengorik lortu.

"Trumpista naiz, bere programarekin (Donald Trumpena) ados nagoelako" esan dizan du hautagai populistak, eta "Estatua enpresa bat bezala "kudeatuko duela agindu du. 

Gobernua bere gain hartuz gero, badirudi Txekiak aldatu egingo duela bere atzerri eta defentsa politikaren norabidea, eta jarrera kritikoagoak izango dituela Ukrainarekin, Eslovakiaren eta Hungariaren antzera.

Gainera, ANO alderdiaren buru eta sortzailea Orbanen aliatu deklaratua da, baina analistek bere izaera pragmatikoa eta oportunista azpimarratzen dute, eta horrek Hungariako lehen ministroaren jarrera ideologiko gogorrenetatik urruntzen du.

Bere herrialdea NATOri eta EBri atxikitzea zalantzan jarri gabe, Babis Txekiar Errepublikan euroa sartzearen aurka dago.

2024ko uztailean eskuin muturreko taldearen sortzaileetako bat izan zen Europako Parlamentuan. Talde horretako kide dira, Fidesz (Orbanen alderdia) ez ezik, beste alderdi nazionalista batzuk ere, hala nola RN (Frantzia), Vox (Espainia) edo FPÖ (Austria).

Hauteskundeak Europa Europar Batasuna Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu