GOBIERNO DE FRANCIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Macron vuelve a nombrar a Lecornu como primer ministro cuatro días después de su dimisión, y le encomienda formar gobierno

Lecornu ha aceptado la misión de "dar un presupuesto a Francia para finales del año y responder a los problemas de la vida cotidiana" .No obstante, tras las reuniones mantenidas por la tarde con Macron, los líderes de la oposición han advertido sobre una moción de censura en caso de que volviera a nombrar a alguien de su mayoría.
Paris (France), 03/10/2025.- French Prime Minister Sebastien Lecornu delivers a statement at the Hotel Matignon in Paris, France, 03 October 2025, ahead of consultations with political parties before the announcement of the new government. (Francia) EFE/EPA/ALAIN JOCARD / POOL MAXPPP OUT
Sébastien Lecornu en una imagen de archivo. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Macronek Lecornu izendatu du berriro lehen ministro eta gobernua osatzeko agindu dio
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha vuelto a nombrar este viernes a Sébastien Lecornu como primer ministro y le ha encomendado la tarea de formar un nuevo Gobierno, según el comunicado emitido por el Elíseo. 



El propio Lecornu, que presentó su dimisión el pasado lunes, 6 de octubre, ha confirmado en redes sociales su aceptación y ha hecho un llamamiento a "poner fin a esta crisis política".

En sus palabras,  "La restauración de nuestras cuentas públicas sigue siendo una prioridad para nuestro futuro y nuestra soberanía: nadie puede eludir esta necesidad", ha dicho.

Y ha añadido que "el nuevo equipo de gobierno debe encarnar la renovación y la diversidad de competencias".

 

Emmanuel Macron se ha reunido durante la jornada del viernes con los líderes de todos los partidos políticos, excepto a los de La Francia Insumisa (LFI) y Agrupación Nacional. El Partido Socialista, los ecologistas y el Partido Comunista han pedido a Macron qeu nombrase a un primer ministro de izquierdas, pero tras las reuniones mantenidas, han salido desilusionados y convencidos de que no sería así.

Así, el primer secretario socialista, Olivier Faure, se ha quejado de que Macron no les ha dado "ninguna respuesta clara" en los puntos que le han pedido y ha advertido sobre una posible moción de censura.  "Como no hemos obtenido ninguna garantía, no descartamos votar una moción de censura", ha dicho.

En una línea similar, se ha manifestado la líder de los ecologistas, Marine Tondelier, que ha afirmado que  "si (Macron) vuelve a nombrar a alguien de su mayoría, esto terminará como las veces anteriores". 

Esto se produce después de que el primer ministro en funciones de Francia, Sébastian Lecornu, dimita el lunes a primera hora de la mañana tras admitir que "no se dan las condiciones para gobernar" en medio de las negociaciones sobre el presupuesto.

Macron siempre ha defendido que agotará el actual mandato hasta 2027 y ha descartado en reiteradas ocasiones una disolución de la Asamblea Nacional Se trata de la cuarta baja en su Gobierno en apenas un año, tras la de Gabriel Attal en septiembre de 2024, la de Michel Barnier en diciembre de ese mismo año y la de François Bayrou hace menos de un mes.

Gobierno de Francia Francia Emmanuel Macron Internacional

Más noticias Noticias del mundo

Cargar más