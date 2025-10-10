Macronek Lecornu izendatu du berriro lehen ministro eta gobernua osatzeko agindu dio

Emmanuel Macron se ha reunido durante la jornada del viernes con los líderes de todos los partidos políticos, excepto a los de La Francia Insumisa (LFI) y Agrupación Nacional. El Partido Socialista, los Ecologistas y el Partido Comunista han pedido a Macron qeu nombrase a un primer ministro de izquierdas, pero tras las reuniones mantenidas, han salido desilusionados y convencidos de que no sería así.

Así, el primer secretario socialista, Olivier Faure, se ha quejado de que Macron no les ha dado "ninguna respuesta clara" en los puntos que le han pedido y ha advertido sobre una posible moción de censura. "Como no hemos obtenido ninguna garantía, no descartamos votar una moción de censura", ha dicho.



En una línea similar, se ha manifestado la líder de los ecologistas, Marine Tondelier, que ha afirmado que "si (Macron) vuelve a nombrar a alguien de su mayoría, esto terminará como las veces anteriores".

Esto se produce después de que el primer ministro en funciones de Francia, Sébastian Lecornu, dimitiera el lunes a primera hora de la mañana tras admitir que "no se dan las condiciones para gobernar" en medio de las negociaciones sobre el presupuesto.

Macron siempre ha defendido que agotará el actual mandato hasta 2027 y ha descartado en reiteradas ocasiones una disolución de la Asamblea Nacional. Se trata de la cuarta baja en su Gobierno en apenas un año, tras la de Gabriel Attal en septiembre de 2024, la de Michel Barnier en diciembre de ese mismo año y la de François Bayrou hace menos de un mes.