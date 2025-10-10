Rusia aumenta los ataques y deja sin suministro a cerca de un 10 % de la población de Kiev
Rusia sigue consumando la escalada de ataques al sistema energético ucraniano de la que advirtió el presidente Volodímir Zelenski, y ha dejado este viernes sin luz, agua o calefacción a alrededor de un 10 % de la población de Kiev y a miles de hogares y empresas de una decena de regiones ucranianas.
Según datos ofrecidos por la ministra de Energía, Svitlana Grinchuk, al menos 270 000 abonados se han quedado temporalmente sin suministro de energía en la capital, cuya población se estima en unos 3 millones de personas.
El metro y otros medios de transporte público propulsados con electricidad también se han visto afectados. Estos cortes de luz, agua y calefacción también afectan a partes de las regiones de Sumi, Járkov, Poltava, Cheníguiv, Dnipropetrovsk y Zaporiyia, situadas cerca de la frontera con Rusia.
En su ataque de la pasada noche, Rusia ha empleado más de 460 drones, de los que 60 han impactado en varias localizaciones. Además, también ha lanzado 32 misiles de distintos tipos, entre ellos 14 balísticos y 2 hipersónicos Kinzhal.
“Seguimos en comunicación con nuestros socios internacionales para reforzar la defensa de nuestra infraestructura energética e incrementar la estabilidad” del sistema, ha subrayado la ministra Grinchuk en un comunicado.
Ucrania pide constantemente a sus socios más medios de defensa antiaérea para proteger las centrales no nucleares con las que genera parte de su electricidad y otras infraestructuras energéticas, que han sido atacadas por Rusia de forma sistemática en varias fases de esta guerra.
Ucrania ha anunciado esta semana que importará un 30 % más del gas que tenía previsto comprar fuera después de que los rusos lanzaran hace hoy una semana el mayor ataque en toda la guerra contra instalaciones ucranianas de producción de gas.
En su condena del bombardeo, Zelenski ha informado de la muerte de un niño en Zaporiyia a consecuencia del ataque, y ha pedido una reacción internacional contundente para forzar a Rusia a poner fin a este tipo de acciones.
Ucrania espera aprovechar el éxito que parece haber conseguido el presidente de EE. UU. Donald Trump con la firma de un proceso de paz entre Israel y Hamás para dar impulso a las negociaciones para frenar la guerra en Ucrania, que no han dado frutos por el momento.
