Errusiak erasoak areagotu ditu eta Kieveko biztanleriaren % 10 inguru hornidurarik gabe utzi du

Errusiak 460 drone baino gehiago jaurti ditu bart, eta horietatik 60k hainbat tokitan jo dute. Gainera, mota ezberdinetako 32 misil ere baliatu ditu, horien artean 14 balistiko eta 2 hipersoniko.

KYIV (Ukraine), 10/10/2025.- Cars drive along a dark street during power cuts following Russian strikes in Kyiv, Ukraine, 10 October 2025, amid the ongoing Russian invasion. According to the Ministry of Energy of Ukraine, Russian missile and drone attacks on energy facilities left a significant number of consumers without power in several Ukrainian cities. (Rusia, Ucrania, Kiev) EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Kieveko kaleak (Ukraina), argirik gabe. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Volodimir Zelenski presidenteak ohartarazi bezala, Ukrainako energia sistemaren aurka eraso egiten jarraitzen du Errusiak, eta Kieveko biztanleen % 10 inguru eta Ukrainako hamar bat eskualdetako milaka etxe eta enpresa argirik, urik edo gasik gabe utzi ditu.

Svitlana Grinchuk Ukrainiako Energia ministroak emandako datuen arabera, gutxienez 270.000 abonatu energia hornidurarik gabe geratu dira aldi baterako hiriburuan, eta 3 milioi pertsona inguru kaltetu dira. 

Metroan eta elektrizitatearekin propultsatutako beste garraiobide publiko batzuetan ere eragina izan dute erasoek. Errusiako mugatik gertu dauden eskualdeetan ere eragina izan dute argi, ur eta gas mozketa horiek, hala nola  Sumi, Jarkov, Poltava, Cheniguiv, Dnipropetrovsk eta Zaporiyia hirietan.

Errusiak 460 drone baino gehiago jaurti ditu bart, eta horietatik 60k hainbat tokitan jo dute. Gainera, mota ezberdinetako 32 misil ere baliatu ditu, horien artean 14 balistiko eta 2 hipersoniko. 

"Nazioarteko kideekin kontaktuan jarraitzen dugu gure azpiegitura energetikoaren defentsa indartzeko eta sistemaren egonkortasuna bermatzeko", azpimarratu du Grinchuk ministroak ohar batean.

Ukrainak etengabe eskatzen ari die bere kideei aireko defentsa indartzeko baliabide gehiago, bere elektrizitate-sarea eta beste energia-azpiegitura batzuk babesteko helburuarekin, Errusiak modu sistematikoan eraso egin baitie gerra honen hainbat fasetan.

Ukrainak aste honetan iragarri du erosiko zuen gasaren % 30 gehiago inportatuko duela, gerra hasi zenetik errusiarrek gasa ekoizteko instalazio ukrainarren aurka erasorik handiena egin ostean.

Bonbardaketaren gaitzespenean, Zelenskik jakinarazi du haur bat hil dela Zaporiyian, eta nazioartearen erreakzio sendoa eskatu du, Errusia horrelako ekintzak amaitzera behartzeko.

AEBko presidenteak Israelen eta Hamasen arteko bake-prozesuaren sinadurarekin lortu omen duen arrakasta aprobetxatu nahi du Ukrainak, gerra amaitzeko negoziazioek oraingoz ez baitute emaitzarik eman.

