Aparecen mosquitos en Islandia, por primera vez en la historia
Tres mosquitos fueron identificados en Islandia este mes de octubre, en lo que constituye el primer hallazgo de esta familia de insectos en la historia de la isla, considerada hasta ahora uno de los pocos países del mundo carentes de ellos.
El descubrimiento fue anunciado en el grupo de Facebook 'Insectos en Islandia' por el aficionado Björn Hjaltason, que divisó el 16 de octubre en el municipio de Kjós (sur) lo que parecía a primera vista "una mosca de un aspecto extraño", según informó este lunes la televisión pública RUV.
Después de este ejemplar Hjaltason encontró otros dos, que entregó para ser analizados al Instituto de Historia Natural de Islandia, que confirmó sus sospecha inicial de que se trataba de mosquitos.
El entomólogo Matthías Alfredsson, del Instituto de Historia Natural, explicó a RUV que se trataba de la especie 'culiseta annulata', que es muy resistente al frío, por lo que es probable que el mosquito haya llegado a Islandia para quedarse.
Alfredsson confirmó que se trata de la primera vez que se han encontrado mosquitos viviendo en el territorio de la isla, aunque en el pasado se habían descubierto algunos ejemplares en el fuselaje de aviones que habían aterrizado en el país.
Los científicos ya habían pronosticado que era solo cuestión de tiempo que las especies de mosquitos comunes en Escandinavia o en las islas británicas acaben por instalarse en Islandia.
La pequeña nación isleña, en el borde del círculo polar ártico, era hasta ahora uno de los pocos lugares habitables de la tierra sin mosquitos, en parte debido a su aislamiento geográfico, por el que tampoco existen las serpientes.
Además, el clima -en concreto, la rápida sucesión de congelación y deshielo del agua que los mosquitos necesitan para poner sus huevos y desarrollarse como larvas- también dificultaba su supervivencia.
Sin embargo, los científicos creen que el cambio climático puede traer consigo otoños y primaveras más cálidos, en los que el agua pase más tiempo sin congelarse, facilitando así la instalación de sus insectos.
