Eltxoak agertu dira Islandian, historian lehen aldiz
Zientzialarien ustez, klima-aldaketaren ondorioz Islandian udazken eta udaberriak epelagoak dira, eta horrek eltxo arrunten espeziak agertzea eta bizirautea erraztu du.
Hiru eltxo mota identifikatu dituzte urrian Islandian, historian lehen aldiz. Izan ere, orain arte intsekturik gabeko munduko herrialde bakanetakoa zen Islandia.
Björn Hjaltason afizionatuak Facebookeko 'Eltxoak Islandian' taldean iragarri zuen aurkikuntza, eta urriaren 16an Kjos udalerrian (hegoaldean) ikusi zuen "euli arraroa" zirudiena, RUV telebista publikoak astelehen honetan jakitera eman duenez.
Ale horren ondoren, Hjaltasonek beste bi aurkitu zituen, eta Islandiako Historia Naturaleko Institutuari eman zizkion, azter zitzaten. Institutu horrek, hasieran, eltxoak ziren susmoarekin bat egin zuen.
Historia Naturaleko Institutuko Matthias Alfredsson entomologoak RUVi azaldu dio 'kuliseta annulata' espeziea dela, oso tenperatura hotzei aurre egiteko gai dena, eta litekeena dela eltxoa Islandian geratzea.
Alfredssonek baieztatu duenez, lehen aldiz aurkitu dira eltxoak bertan, nahiz eta iraganean zenbait ale aurkitu zituzten herrialdean lurreratu ziren hegazkinen fuselajean.
Zientzialariek iragarri zuten denbora kontua zela Eskandinaviako eta britainiar uharteetako eltxo espezie arruntak Islandiara iristea.
Islandia, zirkulu polar artikoaren ertzean, eltxorik gabeko lurreko leku bizigarri bakanetakoa zen orain arte, neurri batean bere isolamendu geografikoagatik, eta sugeak ere ez daudelako.
Gainera, hotzak zaildu egiten zuen eltxoek arrautzak jartzea eta larbak garatzea. Orain, klima-aldaketaren ondorioz, zientzialariek uste dute udazken eta udaberri epelagoek eltxoak ugaldu eta bizirauten laguntzen duela.
