Trump apremia a Hamás a que empiece a devolver los cuerpos de los rehenes que faltan

Le ha dado 48 horas para hacerlo, e Israel ha autorizado la entrada de especialistas egipcios en la Franja para buscar los cadáveres. Además, EE. UU. prepara una resolución de la ONU para desplegar una fuerza multinacional en Gaza.
GAZA (---), 25/10/2025.- Palestinians walk among the ruins of their destroyed homes in Khan Younis, southern Gaza Strip, 25 October 2025. EFE/EPA/HAITHAM IMAD
Khan Yunis. Foto: EFE
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de EE. UU., Donald Trump, durante una breve parada del avión presidencial en Catar para repostar antes de despegar rumbo a Malasia, se ha dirigido a Hamás para exigirle la entrega de los cuerpos de los rehenes aún no devueltos, y le ha advertido de que vigilará la situación las próximas 48 horas.

Trump ha asegurado creer que el alto al fuego entre Israel y Hamás "se mantendrá" esta vez, aunque ha insistido en que si se frustra, la culpa será de los militantes palestinos.

"Si no se mantiene, la responsabilidad recaerá sobre Hamás. No será difícil acabar con Hamás rápidamente. Nos dieron su palabra, así que creo que se mantendrá, y si no, tendrán un problema muy grave", ha añadido.

El líder negociador de Hamás, Khalil al Hayya, ha respondido que sus miembros entrarán este domingo en nuevas zonas de la Franja a fin de buscar los cuerpos de los 13 rehenes que aún no han sido hallados.


 "No le daremos a la ocupación un pretexto para reanudar la guerra. Liberamos a 20 prisioneros israelíes 72 horas después del alto el fuego. El domingo entraremos en nuevas zonas para buscar algunos de los cuerpos de los prisioneros de la ocupación", ha dicho al Hayya en un comunicado divulgado en los canales oficiales del grupo.

Resolución de la ONU

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, por su parte, ha explicado este sábado que están ya trabajando en una resolución de la ONU para autorizar el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza en el marco del acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre entre Israel y las milicias de la Franja de Gaza.

Trump en Catar.

Rubio ha indicado que abordarán esta cuestión este mismo domingo en un encuentro en Catar. "Muchos de los países que han manifestado su intención de participar, ya sea económicamente o con personal, o ambas, van a necesitarlo (una resolución de la ONU) porque sus leyes nacionales lo requieren, así que tenemos a un equipo entero para trabajar en ello", ha declarado.

Especialistas egipcios

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dado personalmente su visto bueno a la entrada de un equipo de especialistas egipcios en la Franja de Gaza para intentar localizar los restos de los rehenes israelíes que continúan en el enclave palestino.

La oficina de Netanyahu ha confirmado a varios medios israelíes esta información, que especifica que además han ingresado varios vehículos de ingeniería para facilitar la labor de búsqueda.

"Es un equipo técnico. Van a entrar solo para localizar a los rehenes asesinados", ha explicado la oficina de Netanyahu.

Franja de Gaza Palestina Israel Donald Trump Internacional

