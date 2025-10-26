Trump apremia a Hamás a que empiece a devolver los cuerpos de los rehenes que faltan

El presidente de EE. UU., Donald Trump, durante una breve parada del avión presidencial en Catar para repostar antes de despegar rumbo a Malasia, se ha dirigido a Hamás para exigirle la entrega de los cuerpos de los rehenes aún no devueltos, y le ha advertido de que vigilará la situación las próximas 48 horas.

Trump ha asegurado creer que el alto al fuego entre Israel y Hamás "se mantendrá" esta vez, aunque ha insistido en que si se frustra, la culpa será de los militantes palestinos.



"Si no se mantiene, la responsabilidad recaerá sobre Hamás. No será difícil acabar con Hamás rápidamente. Nos dieron su palabra, así que creo que se mantendrá, y si no, tendrán un problema muy grave", ha añadido.

El líder negociador de Hamás, Khalil al Hayya, ha respondido que sus miembros entrarán este domingo en nuevas zonas de la Franja a fin de buscar los cuerpos de los 13 rehenes que aún no han sido hallados.



"No le daremos a la ocupación un pretexto para reanudar la guerra. Liberamos a 20 prisioneros israelíes 72 horas después del alto el fuego. El domingo entraremos en nuevas zonas para buscar algunos de los cuerpos de los prisioneros de la ocupación", ha dicho al Hayya en un comunicado divulgado en los canales oficiales del grupo.

Resolución de la ONU

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, por su parte, ha explicado este sábado que están ya trabajando en una resolución de la ONU para autorizar el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza en el marco del acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre entre Israel y las milicias de la Franja de Gaza.



