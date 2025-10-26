Trump apremia a Hamás a que empiece a devolver los cuerpos de los rehenes que faltan
El presidente de EE. UU., Donald Trump, durante una breve parada del avión presidencial en Catar para repostar antes de despegar rumbo a Malasia, se ha dirigido a Hamás para exigirle la entrega de los cuerpos de los rehenes aún no devueltos, y le ha advertido de que vigilará la situación las próximas 48 horas.
Trump ha asegurado creer que el alto al fuego entre Israel y Hamás "se mantendrá" esta vez, aunque ha insistido en que si se frustra, la culpa será de los militantes palestinos.
"Si no se mantiene, la responsabilidad recaerá sobre Hamás. No será difícil acabar con Hamás rápidamente. Nos dieron su palabra, así que creo que se mantendrá, y si no, tendrán un problema muy grave", ha añadido.
El líder negociador de Hamás, Khalil al Hayya, ha respondido que sus miembros entrarán este domingo en nuevas zonas de la Franja a fin de buscar los cuerpos de los 13 rehenes que aún no han sido hallados.
"No le daremos a la ocupación un pretexto para reanudar la guerra. Liberamos a 20 prisioneros israelíes 72 horas después del alto el fuego. El domingo entraremos en nuevas zonas para buscar algunos de los cuerpos de los prisioneros de la ocupación", ha dicho al Hayya en un comunicado divulgado en los canales oficiales del grupo.
Resolución de la ONU
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, por su parte, ha explicado este sábado que están ya trabajando en una resolución de la ONU para autorizar el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza en el marco del acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre entre Israel y las milicias de la Franja de Gaza.
Rubio ha indicado que abordarán esta cuestión este mismo domingo en un encuentro en Catar. "Muchos de los países que han manifestado su intención de participar, ya sea económicamente o con personal, o ambas, van a necesitarlo (una resolución de la ONU) porque sus leyes nacionales lo requieren, así que tenemos a un equipo entero para trabajar en ello", ha declarado.
Especialistas egipcios
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dado personalmente su visto bueno a la entrada de un equipo de especialistas egipcios en la Franja de Gaza para intentar localizar los restos de los rehenes israelíes que continúan en el enclave palestino.
La oficina de Netanyahu ha confirmado a varios medios israelíes esta información, que especifica que además han ingresado varios vehículos de ingeniería para facilitar la labor de búsqueda.
"Es un equipo técnico. Van a entrar solo para localizar a los rehenes asesinados", ha explicado la oficina de Netanyahu.
Más noticias sobre noticias internacionales
Detenidos dos sospechosos en relación al robo de joyas en el museo del Louvre
Ambos se encuentran bajo custodia policial y están siendo interrogados por presuntos delitos de “robo organizado” y “asociación ilícita para delinquir”, según ha adelantado el medio francés 'Le Parisien'.
La izquierdista Catherine Connolly será la nueva presidenta de Irlanda
Humphreys ha felicitado a su rival. "Catherine será presidenta para todos nosotros. Será mi presidenta y me gustaría desearle lo mejor de lo mejor", ha declarado.
Kamala Harris no descarta presentarse otra vez a la Presidencia de EE. UU.
Confía en que habrá una mujer al frente del Gobierno de su país en un futuro no lejano.
Argentina celebra este domingo unas elecciones claves para su futuro
Se renovará a la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, en las que se medirán la gestión de Milei, la intervención de los EE. UU. y la fuerza del peronismo.
Guterres pide reformar el Consejo de Seguridad en el 80 aniversario de la ONU: "Es necesario"
El secretario general de Naciones Unidas subraya la necesidad de "mantener la seguridad y el orden" a nivel global, así como el deber de "hacer frente a los desafíos de cara a los próximos 80 años".
La espectacular migración de millones de cangrejos rojos en la isla australiana de Navidad
Cada año, entre octubre y noviembre, la Isla de Navidad, un pequeño territorio australiano situado en el océano Índico, se convierte en escenario de uno de los espectáculos naturales más impresionantes del planeta. Millones de cangrejos rojos abandonan de la selva tropical y avanzan hacia el mar, tiñendo de rojo carreteras y jardines en su camino hacia las playas donde desovan.
Maduro: "Yes peace, no war"
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha hecho un alegato a favor de la paz. Se trata de la respuesta de Maduro a la última amenaza de Trump, que tras bombardear y hundir nueve presuntas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico, ahora apunta a los ataques por tierra en su guerra contra el narcotráfico.
Lituania denuncia que dos aviones militares rusos han violado su espacio aéreo y activan la respuesta de cazas españoles de la OTAN
El Gobierno lituano ha anunciado que convocará a representantes de la embajada rusa para protestar formalmente por lo que califican de “comportamiento imprudente y peligroso”.
Bruselas ultima un informe sobre el impacto legal y práctico de abolir el cambio de hora
A pocos días de que se produzca el tradicional cambio de hora de invierno, el comisario de Transportes de la UE ha defendido que adelantar o retrasar el reloj una hora es un sistema "que afecta a todo el mundo, frustra a la mayoría e, incluso, perjudica a la gente".