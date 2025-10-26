Falta diren bahituen gorpuak itzultzen hasteko eskatu dio Trumpek Hamasi
48 ordu eman dizkio horretarako, eta Israelek Zerrendan Egiptoko adituak sartzeko baimena eman du gorpuak bilatzeko. Gainera, AEB NBEren ebazpen bat prestatzen ari da Gazan nazio anitzeko indar bat zabaltzeko.
Donald Trump AEBko presidenteak, Qatarren, Malasiara bidean, erregaia hartzeko egin duen geldialdian, Hamasen kontra jo du oraindik itzuli ez dituen bahituen gorpuak entregatzea exijituz, eta datozen 48 orduetan egoera gertutik jarraituko duela ohartarazi dio.
Israelen eta Hamasen arteko su-etena oraingoan "indarrean" egongo dela uste du Trumpek, baina zapuztuz gero, errua militante palestinarrena izango dela berretsi du.
"Ez bada mantentzen, erantzukizuna Hamasena izango da. Ez da zaila izango Hamasekin azkar amaitzea. Hitza eman ziguten, beraz, uste dut mantenduko dela, eta bestela, oso arazo larria izango dute ", gaineratu du.
Khalil al Hayya Hamaseko buruzagi negoziatzaileak erantzun du bere kideak Zerrendako gune berrietan sartuko direla igande honetan, oraindik aurkitu ez dituzten 13 bahituen gorpuak bilatzeko.
"Ez diogu okupazioari gerrari berriro ekiteko aitzakiarik emango. 20 preso israeldar askatu genituen su-etena iragarri eta 72 ordura. Igandean gune berrietan sartuko gara okupazioaren bahituen gorpuetako batzuk bilatzeko ", esan d Hayyak kanal ofizialetan zabaldutako ohar batean.
NBEren ebazpena
Bestalde, Marco Rubio AEBko Estatu idazkariak larunbat honetan azaldu duenez, NBEren ebazpen bat lantzen ari dira Gazan nazio anitzeko indar bat hedatzea baimentzeko, Israelek eta Gazako Zerrendako miliziek urriaren 10ean indarrean jarri zuten su-eten akordioaren baitan.
Rubiok adierazi duenez, gai hori igande honetan bertan jorratuko dute Qatarren egingo duten topaketa batean. "Parte hartzeko asmoa agertu duten herrialde askok, ekonomikoki, langileekin edo biekin, beharko dute (NBEren ebazpen bat), bertako legeek hala eskatzen dutelako, eta, beraz, talde oso bat daukagu horretan lan egiteko", adierazi du.
Egiptoko espezialistak
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak bere oniritzia eman du Egiptoko espezialista talde bati Gazako Zerrendan sartzeko, Palestinako eremu horretan jarraitzen duten israeldar bahituen gorpuzkiak aurkitzen saiatzeko.
Netanyahuren bulegoak informazio hori baieztatu die Israelgo zenbait hedabideri, eta, horrez gain, hainbat ingeniaritza-ibilgailu sartu omen dituzte bilaketa lanak errazteko.
"Talde teknikoa da. Hildako bahituak aurkitzeko bakarrik sartuko dira ", azaldu du Netanyahuren bulegoak.
Nazioarteko albiste gehiago
Catherine Connolly ezkertiarra izango da Irlandako presidente
Aurkari izan duen Humphreysek zoriondu egin du: "Catherine gu guztion presidente izango da, nirea baita, eta onena opa nahi diot", adierazi du.
Kamala Harrisek ez du baztertzen berriro AEBko Presidentetzarako hautagai izatea
Etorkizun ez oso urrunean, Amerikako Estatu Batuetako gobernuburua emakume bat izatea espero duela adierazi du.
Herrialdearen etorkizuna baldintzatuko duten hauteskundeak egingo ditu Argentinak igande honetan
Diputatuen Ganberaren erdia eta Senatuaren herena berritu, eta Mileiren kudeaketa, AEBren esku-hartzea eta peronismoaren indarra neurtuko dituzte.
Milioika karramarro gorriren migrazio ikusgarria Australiako Christmas uhartean
Urtero, urria eta azaroa artean, Indiako ozeanoan dagoen Christmas uhartean, ikuskizun natural harrigarrienetako bat izaten da. Milioika karramarro gorri oihan tropikaletik atera eta itsasorantz abiatzen dira. Bertako errepide eta lorategiak gorritu egiten dira basotik itsasora egiten duten ibilbidean.
Maduro: "Yes peace, no war"
Nicolas Maduro Venezuelako presidenteak bakearen aldeko alegatua egin du. Madurok Trumpen azken mehatxuari emandako erantzuna da; izan ere, Karibe itsasoan eta Ozeano Barean 9 itsasontzi bonbardatu eta hondoratu ostean, orain narkotrafikoari aurre egiteko erasoak lurretik egin daitezkeela esan du AEBko presidenteak.
Lituaniak salatu du bi hegazkin militar errusiarrek bere aire-eremua urratu duela, eta NATOko ehiza-hegazkin espainiarren erantzuna aktibatu dute
Lituaniako Gobernuak iragarri du Errusiako enbaxadako ordezkariak deituko dituela protesta formala egiteko, "zuhurtziagabekeriazko portaera arriskutsua" dela iritzita.
Ordu aldaketa bertan behera uzteak izango lukeen eraginari buruzko txosten juridikoa prestatzen ari da Brusela
Neguko ordu aldaketaren atarian, ordu aldaketa bertan behera utzi eta ordutegi bakarra ezartzearen alde agertu da EBko Garraio komisarioa. Bere hitzetan, "ebidentzia zientifikoak" daude ordua aldatzeak herritarrei "kalte" egiten diela ziurtatzen dutenak.
Eltxoak agertu dira Islandian, historian lehen aldiz
Zientzialarien ustez, klima-aldaketaren ondorioz Islandian udazken eta udaberriak epelagoak dira, eta horrek eltxo arrunten espeziak agertzea eta bizirautea erraztu du.
Bielorrusiako eta Georgiako bi kazetarik, biak kartzelan, irabazi dute Sakharov saria
Andrzej Poczobut kazetari bielorrusiarrak eta Mzia Amaglobel kazetari georgiarrak "askatasunari eta demokraziari" egindako ekarpena aitortu ditu Europako Parlamentuak, urtero banatzen duen sari honekin.