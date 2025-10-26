GAZA, ERASOPEAN

Falta diren bahituen gorpuak itzultzen hasteko eskatu dio Trumpek Hamasi

48 ordu eman dizkio horretarako, eta Israelek Zerrendan Egiptoko adituak sartzeko baimena eman du gorpuak bilatzeko. Gainera, AEB NBEren ebazpen bat prestatzen ari da Gazan nazio anitzeko indar bat zabaltzeko.

GAZA (---), 25/10/2025.- Palestinians walk among the ruins of their destroyed homes in Khan Younis, southern Gaza Strip, 25 October 2025. EFE/EPA/HAITHAM IMAD
Khan Yunis. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak, Qatarren, Malasiara bidean, erregaia hartzeko egin duen geldialdian, Hamasen kontra jo du oraindik itzuli ez dituen bahituen gorpuak entregatzea exijituz, eta datozen 48 orduetan egoera gertutik jarraituko duela ohartarazi dio.

Israelen eta Hamasen arteko su-etena oraingoan "indarrean" egongo dela uste du Trumpek, baina zapuztuz gero, errua militante palestinarrena izango dela berretsi du.

"Ez bada mantentzen, erantzukizuna Hamasena izango da. Ez da zaila izango Hamasekin azkar amaitzea. Hitza eman ziguten, beraz, uste dut mantenduko dela, eta bestela, oso arazo larria izango dute ", gaineratu du.

Khalil al Hayya Hamaseko buruzagi negoziatzaileak erantzun du bere kideak Zerrendako gune berrietan sartuko direla igande honetan, oraindik aurkitu ez dituzten 13 bahituen gorpuak bilatzeko.

"Ez diogu okupazioari gerrari berriro ekiteko aitzakiarik emango. 20 preso israeldar askatu genituen su-etena iragarri eta 72 ordura. Igandean gune berrietan sartuko gara okupazioaren bahituen gorpuetako batzuk bilatzeko ", esan d Hayyak kanal ofizialetan zabaldutako ohar batean.

NBEren ebazpena

Bestalde, Marco Rubio AEBko Estatu idazkariak larunbat honetan azaldu duenez, NBEren ebazpen bat lantzen ari dira Gazan nazio anitzeko indar bat hedatzea baimentzeko, Israelek eta Gazako Zerrendako miliziek urriaren 10ean indarrean jarri zuten su-eten akordioaren baitan.



Trump Qatarren.

 

Rubiok adierazi duenez, gai hori igande honetan bertan jorratuko dute Qatarren egingo duten topaketa batean. "Parte hartzeko asmoa agertu duten herrialde askok, ekonomikoki, langileekin edo biekin, beharko dute (NBEren ebazpen bat), bertako legeek hala eskatzen dutelako, eta, beraz, talde oso bat daukagu horretan lan egiteko", adierazi du.

Egiptoko espezialistak

Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak bere oniritzia eman du Egiptoko espezialista talde bati Gazako Zerrendan sartzeko, Palestinako eremu horretan jarraitzen duten israeldar bahituen gorpuzkiak aurkitzen saiatzeko.

Netanyahuren bulegoak informazio hori baieztatu die Israelgo zenbait hedabideri, eta, horrez gain, hainbat ingeniaritza-ibilgailu sartu omen dituzte bilaketa lanak errazteko.

"Talde teknikoa da. Hildako bahituak aurkitzeko bakarrik sartuko dira ", azaldu du Netanyahuren bulegoak.

