DESASTRE NATURAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El huracán Melissa se debilita a categoría 3 a punto de tocar Cuba con vientos de 205 km/h

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Melissa urakana indartu egin da Jamaika suntsitu ostean, eta 4. mailara igo da Kubara hurbiltzean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El huracán Melissa se espera que toque tierra pronto en la costa sur del este de Cuba como un huracán mayor de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y con carácter "extremadamente peligroso", según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos, que prevé lluvias y vientos destructivos de unos 205 kilómetros por hora.

Desastres naturales Huracanes Internacional

Más noticias sobre noticias internacionales

Cargar más
Publicidad
X