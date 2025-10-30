Detienen a cinco nuevos sospechosos del robo de joyas en el Museo del Louvre
Las autoridades han puntualizado que las joyas aún no han sido recuperadas, pero que mantienen la esperanza de que sean encontradas y devueltas a la pinacoteca parisina.
Cinco nuevos sospechosos han sido detenidos en la investigación por el robo de las joyas del Louvre, entre ellos uno de los posibles cuatro ladrones del comando que llevó a cabo el golpe, según ha informado este jueves la fiscal de París, Laure Beccuau, en una entrevista con la radio RTL.
Los cinco fueron arrestados simultáneamente en París y sus alrededores.. Uno de los detenidos anoche “era objetivo de los investigadores” y tienen “pruebas de ADN que lo vinculan con el robo. Era uno de los sospechosos que teníamos en el punto de mira”, ha explicado la fiscal.
Los otros cuatro detenidos este miércoles “pueden aportar información sobre cómo se desarrolló el robo”, ha añadido.
Se sospecha que fueron ellos quienes "entraron en la Galería de Apolo para robar las joyas", ha precisado. La fiscal ha añadido que "nada en esta etapa sugiere que los autores tuvieran cómplices dentro del museo". Sin embargo, los investigadores no descartan la posibilidad de que se trate de un grupo mucho mayor que los cuatro autores identificados por las cámaras de vigilancia, ha afirmado.
Beccuau ha puntualizado que las joyas aún no han sido recuperadas, pero que mantienen la esperanza de que sean encontradas y devueltas al Museo del Louvre.
