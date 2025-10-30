MUSEO LOUVRE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Detienen a cinco nuevos sospechosos del robo de joyas en el Museo del Louvre

Las autoridades han puntualizado que las joyas aún no han sido recuperadas, pero que mantienen la esperanza de que sean encontradas y devueltas a la pinacoteca parisina.

FOTODELDÍA PARÍS, 22/10/2025.-Este miércoles el museo del Louvre de París, el más visitado del mundo, abrió sus puertas de nuevo, tras el robo de joyas que sufrió el domingo y que le obligó a cerrar las puertas a los visitantes. Las puertas del museo abrieron a las 9.00, como es habitual, en un momento en que cientos de personas estaban ya haciendo cola en el acceso de la pirámide. El Louvre había puntualizado el martes que esa apertura no sería completa, ya que la Galería de Apolo en la que se produjo el robo permanecerá cerrada "un cierto tiempo".- EFE/ Edgar Sapiña Manchado.
Museo del Louvre de París, el más visitado del mundo.
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Cinco nuevos sospechosos han sido detenidos en la investigación por el robo de las joyas del Louvre, entre ellos uno de los posibles cuatro ladrones del comando que llevó a cabo el golpe, según ha informado este jueves la fiscal de París, Laure Beccuau, en una entrevista con la radio RTL.

PARIS (France), 29/10/2025.- (L-R) Head of the BRB Pascal Carreau, the Paris Public Prosecutor Laure Beccuau and Head of the OCBC Jean-Baptiste Felicite, hold a press conference, in Paris, France, 29 October 2025, attended by representatives of the BRB (Banditry Repression Brigade) and the OCBC (central office for combating trafficking in cultural property), to announce the opening of a judicial investigation into the Louvre burglary. The Louvre Museum was targeted in a robbery by several criminals who smashed windows to steal eight priceless royal pieces of jewellery on 19 October. (Francia) EFE/EPA/SADAK SOUICI

Los cinco fueron arrestados simultáneamente en París y sus alrededores.. Uno de los detenidos anoche “era objetivo de los investigadores” y tienen “pruebas de ADN que lo vinculan con el robo. Era uno de los sospechosos que teníamos en el punto de mira”, ha explicado la fiscal.

Los otros cuatro detenidos este miércoles “pueden aportar información sobre cómo se desarrolló el robo”, ha añadido.

Se sospecha que fueron ellos quienes "entraron en la Galería de Apolo para robar las joyas", ha precisado. La fiscal ha añadido que "nada en esta etapa sugiere que los autores tuvieran cómplices dentro del museo". Sin embargo, los investigadores no descartan la posibilidad de que se trate de un grupo mucho mayor que los cuatro autores identificados por las cámaras de vigilancia, ha afirmado.

Beccuau ha puntualizado que las joyas aún no han sido recuperadas, pero que mantienen la esperanza de que sean encontradas y devueltas al Museo del Louvre.

Francia Internacional

Te puede interesar

Busan (Korea, Republic Of), 30/10/2025.- US President Donald Trump (L) and Chinese President Xi Jinping (C) shake hands following their meeting at the Naraemaru reception hall inside an Air Force base in Busan, South Korea, 30 October 2025. (Corea del Sur) EFE/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

EE. UU. rebaja al 10 % los aranceles a China y a cambio Pekín se compromete a suspender las restricciones a las tierras raras 

Trump ha anunciado la rebaja tras su encuentro con el líder chino en Busan, el primero desde 2019, que ha calificado de "increíble". Ambos países reanudarán la compraventa de soja y cooperarán contra el tráfico de fentanilo. Xi Jinping, por su parte, ha pedido a Estados Unidos cooperación a largo plazo para evitar "caer en un círculo vicioso de represalias".

Cargar más
Publicidad
X