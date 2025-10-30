LOUVRE MUSEOA

Louvreko Museoan bitxiak lapurtzeagatik bost susmagarri gehiago atxilotu dituzte

Agintariek adierazi dute ez dituztela bitxiak oraindik berreskuratu, baina aurkitu eta Parisko pinakotekara itzuliko dituzten esperantza dutela gaineratu dute.

Parisko Louvre museoa, munduko bisitatuena.
Beste bost pertsona atxilotu dituzte Louvreko bitxiak lapurtzea egotzita, tartean lapurreta egin zuen taldeko ustezko lau lapurretako bat, Laure Beccuau Parisko fiskalak ostegun honetan RTL irratian egindako elkarrizketan jakinarazi duenez.

PARIS (France), 29/10/2025.- (L-R) Head of the BRB Pascal Carreau, the Paris Public Prosecutor Laure Beccuau and Head of the OCBC Jean-Baptiste Felicite, hold a press conference, in Paris, France, 29 October 2025, attended by representatives of the BRB (Banditry Repression Brigade) and the OCBC (central office for combating trafficking in cultural property), to announce the opening of a judicial investigation into the Louvre burglary. The Louvre Museum was targeted in a robbery by several criminals who smashed windows to steal eight priceless royal pieces of jewellery on 19 October. (Francia) EFE/EPA/SADAK SOUICI

Bostak aldi berean atxilotu zituzten, Parisen eta inguruetan. Bart atxilotuetako bat “ikertzaileen helburua zen” eta “lapurretarekin zerikusia duela egiaztatzen duten DNA frogak” dituzte. "Jo-puntuan genuen susmagarrietako bat zen”, azaldu du fiskalak.

Asteazken honetan atxilotutako beste lau lagunek “lapurretaren nondik norakoei buruzko informazioa eman dezakete”, gaineratu du.

Susmoa da eurak izan zirela "Apoloren galerian sartu zirenak bitxiak lapurtzeko", zehaztu du. Fiskalak gaineratu duenez, "garai honetan ezerk ez du iradokitzen museoaren barruan konplizeak izan zirenik". Hala ere, ikertzaileek ez dute baztertzen zaintza-kamerek identifikatutako lau egileek baino talde askoz handiagoa izatea, adierazi du.

Bitxiak oraindik ez dituztela berreskuratu zehaztu du Beccuauk, baina aurkitu eta Louvre Museora itzuliko dituzten esperantza dutela gaineratu du.

