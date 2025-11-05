ARMAS NUCLEARES
Putin pide estudios sobre la posibilidad de reanudar los ensayos nucleares

El anuncio ha llegado después de que Donald Trump se planteara la posibilidad de realizar pruebas con armas nucleares. El presidente ruso asegura que su país cumple estrictamente con la política de no realizar estos ensayos, "mientras otras pontencias hagan lo mismo".
BEIJING (China), 03/09/2025.- Russian President Vladimir Putin speaks during a press conference, at the end of his visit to China for the Tianjin SCO Summit and the military parade to mark the 80th anniversary of the end of WWII, in Beijing, China, 03 September 2025. (Rusia) EFE/EPA/SERGEY BOBYLEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Vladimir Putin en una imagen de archivo. Foto: EFE.
Agencias | EITB

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Rusia Vladimir Putin ha pedido este miércoles a sus altos funcionarios que redacten un informe sobre la necesidad de reanudar los ensayos nucleares, después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, se planteara la posibilidad de realizar pruebas con armamento atómico.

El presidente ha participado en una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Rusia, donde ha asegurado que el Kremlin se mantiene fiel a su política de no realizar dichos ensayos mientras otras potencias hagan lo mismo.

Por su parte, el ministro de Defensa Andréi Beloúsov ha afirmado que las recientes acciones de los Estados Unidos significan que es "aconsejable prepararse para ensayos nucleares a gran escala" inmediatamente. Belousov asegura que pueden realizar dichas pruebas en poco tiempo en el Ártico, en el campo de Novaya Zemlya.

Putin ha dado instrucciones al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Defensa, a los servicios especiales y a las agencias civiles pertinentes para que reunan toda la información sobre esta cuestión para analizarlo en el Consejo de Seguridad y planear el posible inicio de las pruebas. 

Estados Unidos realizó los útimos ensayos nucleares en 1992, China y Francia en 1996 y la Unión Soviética en 1990. La Rusia postsoviética, aunque posee el arsenal nuclear heredado de tiempos anteriores, nunca lo ha hecho.

