Putin pide estudios sobre la posibilidad de reanudar los ensayos nucleares

El presidente de Rusia Vladimir Putin ha pedido este miércoles a sus altos funcionarios que redacten un informe sobre la necesidad de reanudar los ensayos nucleares, después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, se planteara la posibilidad de realizar pruebas con armamento atómico.



El presidente ha participado en una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Rusia, donde ha asegurado que el Kremlin se mantiene fiel a su política de no realizar dichos ensayos mientras otras potencias hagan lo mismo.

Por su parte, el ministro de Defensa Andréi Beloúsov ha afirmado que las recientes acciones de los Estados Unidos significan que es "aconsejable prepararse para ensayos nucleares a gran escala" inmediatamente. Belousov asegura que pueden realizar dichas pruebas en poco tiempo en el Ártico, en el campo de Novaya Zemlya.

Putin ha dado instrucciones al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Defensa, a los servicios especiales y a las agencias civiles pertinentes para que reunan toda la información sobre esta cuestión para analizarlo en el Consejo de Seguridad y planear el posible inicio de las pruebas.

Estados Unidos realizó los útimos ensayos nucleares en 1992, China y Francia en 1996 y la Unión Soviética en 1990. La Rusia postsoviética, aunque posee el arsenal nuclear heredado de tiempos anteriores, nunca lo ha hecho.