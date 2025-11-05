ARMA NUKLEARRAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Putinek proba nuklearrei berrekiteko aukera aztertzeko eskatu die gobernukideei

Donald Trumpek arma nuklearrekin probak egiteko aukera planteatu ostean iritsi da iragarpena. Errusiako presidenteak esan du bere herrialdeak zorrotz betetzen duela proba horiek ez egiteko politika, "beste herrialdeek gauza bera egiten duten bitartean".

BEIJING (China), 03/09/2025.- Russian President Vladimir Putin speaks during a press conference, at the end of his visit to China for the Tianjin SCO Summit and the military parade to mark the 80th anniversary of the end of WWII, in Beijing, China, 03 September 2025. (Rusia) EFE/EPA/SERGEY BOBYLEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Vladimir Putin, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Vladimir Putin Errusiako presidenteak proba nuklearrak berriz egiten hasteko aukera aztertu nahi du eta txosten bat eskatu die bere gobernukideei, telebistaz eman duten Segurtasun Kontseiluaren ezohiko bileran.

Joan zen astean Donald Trump AEBko presidenteak arma atomikoekin probak egiteko aukera mahai gainean jarri ondoren egin du iragarpena Errusiak.

Errusiako presidentearen hitzetan, Kremlinek eutsi egingo dio proba nuklearrak ez egiteko politikari, "beste potentzia batzuek gauza bera egiten badute".

Andrei Belousov Errusiako Defentsa ministroaren iritzian, Estatu Batuen azken egunetako adierazpen eta ekintzak ikusita, "gomendagarria da eskala handiko proba nuklearretarako prestatzea berehala".

Putinek gaia aztertzea eskatu die Kanpo Harremanetarako Ministerioari, Defentsa Ministerioari, zerbitzu bereziei eta agentzia zibilei, Segurtasun Kontseiluan erabakia hartu eta proba horien balizko hasiera planifikatzeko. 

Estatu Batuek 1992an egin zituzten azken entsegu nuklearrak, Txinak eta Frantziak, 1996an eta Sobietar Batasunak, 1990ean. Sobietar Batasunaren ondorengo Errusiak, nahiz eta aurreko garaietatik jasotako armategi nuklearra izan, ez du inoiz horrelakorik egin.

Errusia Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X