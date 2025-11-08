León XIV se reúne durante casi tres horas con víctimas de abusos por parte del clero

El papa León XIV se ha reunido este sábado, durante casi tres horas, con 15 personas procedentes de Bélgica que fueron víctimas de abusos por parte del clero cuando eran menores de edad, en un encuentro que se ha caracterizado por un diálogo "profundo y doloroso".



"El encuentro, en un clima de cercanía con las víctimas, de escucha y diálogo, profundo y doloroso, ha durado casi tres horas y ha concluido con un intenso momento de oración", han añadido.



Este encuentro se suma al que tuvo lugar el pasado 20 de octubre, cuando León XIV recibió en el Vaticano a varios miembros de la Junta Global de Víctimas de Abusos (ECA), una organización que representa a personas de más de 30 países que sufrieron abusos sexuales a manos de miembros de la iglesia católica.