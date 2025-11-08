Hoy es noticia
Rosa Zarra |
Presupuestos |
Primera nevada en Belagua |
ABUSOS SEXUALES EN LA IGLESIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

León XIV se reúne durante casi tres horas con víctimas de abusos por parte del clero

Este encuentro se suma al que tuvo lugar el pasado 20 de octubre, cuando León XIV recibió en el Vaticano a varios miembros de la Junta Global de Víctimas de Abusos (ECA).
León XIV
El Papa León XIV en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Leon XIV .a elizgizonek egindako abusuen biktimekin elkartu da ia hiru orduz
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El papa León XIV se ha reunido este sábado, durante casi tres horas, con 15 personas procedentes de Bélgica que fueron víctimas de abusos por parte del clero cuando eran menores de edad, en un encuentro que se ha caracterizado por un diálogo "profundo y doloroso".

"Esta tarde, el papa León XIV se ha reunido con quince personas procedentes de Bélgica, víctimas de abusos por parte de miembros del clero cuando eran menores", ha informado la oficina de prensa de la Santa Sede.

"El encuentro, en un clima de cercanía con las víctimas, de escucha y diálogo, profundo y doloroso, ha durado casi tres horas y ha concluido con un intenso momento de oración", han añadido.

Este encuentro se suma al que tuvo lugar el pasado 20 de octubre, cuando León XIV recibió en el Vaticano a varios miembros de la Junta Global de Víctimas de Abusos (ECA), una organización que representa a personas de más de 30 países que sufrieron abusos sexuales a manos de miembros de la iglesia católica.

Iglesia Católica Roma Internacional Abusos sexuales

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X