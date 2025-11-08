SEXU-ABUSUAK ELIZAN
Leon XIV .a elizgizonek egindako abusuen biktimekin elkartu da ia hiru orduz

Belgikatik joandako 15 pertsona hartu ditu Aita Santuak Vatikanoan. Urriaren 20an ere antzeko topaketa bat egin zuen. Egun hartan, Abusuen Biktimen Batzorde Orokorreko (ECA) kide batzuekin bildu zen.

León XIV

Leon XIV .a aita santua artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Leon XIV .a aita santua Belgikatik joandako 15 lagunekin bildu da larunbat honetan Vatikanoan. Ia hiru ordu iraun dituen bileran, adingabeak zirenean hainbat elizgizonengandik jasotako abusuen inguruan hitz egin dute, eta bileraren ostean, elkarrizketa "sakona eta mingarria" izan dutela jakinarazi du Egoitza Santuko prentsa-bulegoak.

"Gaur arratsaldean, Leon XIV.a aita santua Belgikatik etorritako hamabost pertsonarekin bildu da, adingabeak zirenean kleroko kideek egindako abusuen biktimekin, alegia", dio oharrak. "Bilera biktimekiko hurbiltasun, entzute eta elkarrizketa giroan izan da, sakona eta mingarria izan da, ia hiru ordu iraun du, eta otoitz eginez amaitu da", gaineratu dute.

Gaurkoa ez da Leon XIV.ak egiten duen honelako lehen topaketa. Urriaren 20an, izan ere, Abusuen Biktimen Batzorde Orokorreko (ECA) kide batzuekin bildu zen Vatikanoan. Erakunde horrek eliza katolikoko kideen eskutik sexu-abusuak jasan dituzten 30 herrialde baino gehiagotako biktimak ordezkatzen ditu.

