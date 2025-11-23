Israel mata a un líder de Hezbolá en un bombardeo en el sur de Beirut
El Ejército de Israel ha confirmado este domingo el asesinato del jefe del Estado Mayor de Hezbulá, Haytham Ali Tabatabai, en un bombardeo contra los suburbios de Beirut en el que, según fuentes médicas libanesas, han muerto al menos otras cuatro personas y 28 más han resultado heridas.
"Hoy, 23 de noviembre de 2025, las Fuerzas de Defensa de Israel, bajo la dirección de Inteligencia, han tacado en la zona de Beirut y han eliminado al terrorista Haytham Ali Tabatabai, jefe del Estado Mayor de Hezbulá", ha confirmado un comunicado castrense.
Según el Ejército, Tabatabai se unió a Hizbulá en los 80 y desde entonces, en diferentes etapas, había dirigido su unidad de élite Radwan como las operaciones de la organización en Siria. Solo tras el fin de la ofensiva israelí contra el Líbano y el alto el fuego que en cuatro días cumple un año, Tabatabai fue nombrado Jefe del Estado Mayor.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue quien ordenó el ataque por recomendación del ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir.
